Cúcuta venció a Santa Fe y confirmó un nuevo descendido a segunda división

Cúcuta Deportivo consiguió una victoria que vale mucho más que tres puntos.

Este miércoles 4 de noviembre, el equipo motilón derrotó 1-0 a Independiente Santa Fe en el estadio General Santander, aseguró su permanencia en la primera división del fútbol colombiano para 2027 y, de paso, confirmó el descenso de Jaguares de Córdoba.

¿Cómo quedó el partido Cúcuta vs. Santa Fe?

El compromiso, correspondiente a la fecha 17 de la Liga BetPlay 2026-II, tuvo un comienzo accidentado. Una falla eléctrica en el estadio obligó a retrasar el inicio, previsto inicialmente para las 6:30 de la tarde.

Una vez se pudo jugar, la tensión estuvo presente por lo que se disputaban ambos equipos: Cúcuta necesitaba sumar para dejar atrás el riesgo de perder la categoría, mientras Santa Fe buscaba acercarse a la clasificación a los cuadrangulares.

La diferencia llegó en el minuto 62, cuando Leider Berdugo marcó el único gol del encuentro. Esa anotación bastó para que el conjunto local se quedara con los tres puntos y celebrara ante su afición un resultado decisivo para su futuro.

¿Qué equipos descendieron y cómo queda Santa Fe en la tabla?

Con la victoria de Cúcuta, Jaguares de Córdoba perdió cualquier posibilidad matemática de mantenerse en la máxima categoría. El equipo de Montería acompañará a Boyacá Chicó en la segunda división durante 2027.

El triunfo también dejó al conjunto nortesantandereano con 24 puntos en la Liga BetPlay, por lo que todavía conserva opciones de pelear por un lugar entre los ocho mejores en las fechas restantes.

En contraste, Independiente Santa Fe se quedó con 28 unidades, en la quinta posición, sin asegurar todavía su presencia en los cuadrangulares semifinales.

Así, mientras Cúcuta celebra haber salvado la categoría, el equipo bogotano deberá buscar los puntos que le faltan para avanzar a la siguiente fase.