Cristiano Ronaldo, explosivo: “Soy el más completo, nunca vi a nadie mejor que yo”

Cristiano Ronaldo causó controversia, como casi siempre que brinda una entrevista, en las últimas horas, luego de conocerse algunos apartes de lo que fue la charla que tuvo con su amigo y periodista español Edu Aguirre para El Chiringuito de Jugones, en la cual señaló que nunca ha existido un futbolista más completo que él, por lo que es el mejor de todos los tiempos.

En medio de una entrevista con El Chiringuito, el jugador se mostró convencido que nunca vio a alguien más completo en todas las facetas como él, por lo que considera que es el mejor futbolista de la historia.

"Soy el futbolista más completo que ha existido. Te puede gustar Messi, Pelé o Maradona, pero soy el más completo y el mejor de la historia. No vi a nadie mejor que yo", empezó diciendo el legendario futbolista portugués.

“Soy el mayor goleador de la historia. No siendo zurdo, estoy en el top 10 de la historia en goles con la izquierda. Son números, soy el jugador más completo que ha existido”, agregó.

Durante la misma entrevista, Ronaldo habló acerca de algunos de sus mejores momentos con el Real Madrid, club con el que consiguió absolutamente todo, y con el que señaló que fue más feliz en toda su carrera.

Entre los temas principales fueron los clásicos frente al Barcelona de Lionel Messi. El portugués indicó que disfrutaba más hacer goles en el Camp Nou, que en el Santiago Bernabéu.

“Me venía arriba, me silbaban, había un aura diferente. Me daban igual los insultos, solo pensaba en marcar para callar a esa gente. Me gustaba más hacer gol en el Camp Nou que en el Bernabéu”.

“Vivíamos una semana con una tensión por las nubes. Era una rivalidad histórica. Madrid-Barça, Cristiano-Messi, Ramos-Piqué. Era muy bonito. Tenía muy buena relación con Messi, una vez le traduje en unos premios y todo antes de que empezase la gala. Siempre me trató bien”, señaló.

Finalmente se refirió a su salida del club merengue. Aseguró que su ciclo estaba completamente terminado y que se sintió bien con la decisión.

“Mi ciclo estaba cerrado, quería una motivación diferente. Mi salida no me desgastó. El presidente aceptó mi salida, aunque no se portó muy bien conmigo negociando. Él quería volver atrás, pero yo ya no podía. Aprecio y tengo respeto a Florentino, hablo alguna vez con él. No descarto volver un día cuando termine mi carrera y hacer algo chulo”, concluyó.