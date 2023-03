"Shakira, enséñales algo de ritmo": la crítica de hinchas argentinos a barra de Junior

Junior de Barranquilla pasa por un momento turbulento que dejará decisiones de peso para el futuro inmediato del club. La semana pasada fue eliminado en ronda previa de Copa Sudamericana y con la derrota contra Envigado del domingo, quedó en la última posición de la tabla de la Liga BetPlay. Crisis.

El equipo es cuestionado por todos los sectores y más con la nómina que tiene. Juan Fernando Quintero sólo es el faro de un grupo que cuenta con Carlos Bacca, Sebastián Viera, Federico Andueza, Walmer Pacheco, Didier Moreno, Carlos Sierra y otros más de muy buenas condiciones, pero que salvo 'Juanfer', han demostrado un nivel bastante pobre en el arranque de la temporada.

Además de la inminente salida de Arturo Reyes, eso ha provocado un fuerte enojo en la hinchada de Junior, que, ilusionada con una gran campaña tras el fichaje de Quintero, se ha tenido que llenar de paciencia por el bajísimo rendimiento del equipo. La reacción no se ha demorado en llegar y en las tribunas lo han demostrado no solo con insultos, sino también con cánticos en son de protesta.

Críticas a cántico de hinchas de Junior

El último, y cuyo eco se dio en el sur del continente, fue uno que se hizo viral en redes sociales y que criticaba a todo el plantel de Junior, pero destacaba al '10': "Que se vayan todos, oh, oh, oh, que se quede JuanFer solo".

QUE SE QUEDE JUANFER SOLO JSJAK pic.twitter.com/xQmv5QzbzZ — Fran (@frabigol) March 13, 2023

La popularidad del cántico no es por la letra, sino por el ritmo, que ha sido criticado en redes y más por aficionados argentinos. "Asombra que Colombia teniendo tanto ritmo tengan tan poco oído para las canciones de cancha" o "pregunta seria, porque si los colombianos se supone que tienen mas ritmo que los argentinos cantan tan mal en la cancha? o yo no entiendo bien el ritmo que hacen", fueron algunos comentarios.

Pero sin duda el que más gracia causó, fue "Shakira, enséñales algo de ritmo", demostrando que lejos de generar el efecto deseado, los hinchas del Junior terminaron siendo criticados por su forma de cantar. No obstante, otra cosa que queda clara en los comentarios, es que la percepción es general y tanto colombianos como argentinos, están de acuerdo en que la forma de jugar del 'tiburón' está bastante lejos de lo que puede lograr acorde a los nombres en el plantel.

QUE SE QUEDE JUANFER SOLO JSJAK pic.twitter.com/xQmv5QzbzZ — Fran (@frabigol) March 13, 2023

Asombra que Colombia teniendo tanto ritmo tengan tan poco oído para las canciones de cancha — Gaston Edul (@Lamelagol) March 13, 2023

Con esto vuelvo a confirmar que las hinchadas latinas suenan igual, salvo la Argentina y Uruguaya. — Olmedo D. 🚂🇦🇷⭐️⭐️⭐️ (@Olmedo012) March 13, 2023

Jajajaja pork lo cantaban asi — Alexis (@Paralizis1) March 13, 2023

Siga leyendo: El mensaje de Arturo Reyes a la familia Char para que lo dejen seguir en el Junior