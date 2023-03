Juan Fernando Quintero da la cara tras los malos resultados del Junior: "no somos los malos"

La situación del Junior de Barranquilla en el 2023 parece no tocar fondo, pues luego de su eliminación en la Copa Sudamericana, el equipo tiburón perdió en condición de local frente al Envigado, agudizando la estadía de Arturo Reyes, quien ya tendría los días contados en el banquillo rojiblanco.

En medio de la difícil situación y tras la derrota equipo antioqueño, Juan Fernando Quintero habló con los medios de comunicación, afirmando que los jugadores no son tan malos como gran parte de la hinchada está pensando y que enfrentaron a un gran rival llenó de jugadores jóvenes y con ímpetu.

"Creo que enfrentamos un buen equipo, unos jóvenes con ímpetu, con carácter. No somos los malos, no somos un desastre como algunos piensan, son resultados, mientras estemos creando acciones, siempre va a decir lo mismo, hay equipos que no crean opciones, nosotros las creamos y tenemos poca eficacia", aseguró el jugador del Junior de Barranquilla.

De igual forma, resaltó el gran trabajo que realizaron sus compañeros a pesar de la derrota frente a Envigado, asegurando que la posesión del balón en varios partidos la ha tenido el Junior y es punto que se debe tener en cuenta.

“Hay que ver el contexto de todo el juego, de todo lo que estamos haciendo hace 5 o 6 fechas. Es indudable que los resultados no nos han acompañado, hoy fueron seis hombres diferentes, a veces se les olvida que venimos de viaje, hoy tengo que rescatar la valentía a mis compañeros", agregó el volante antioqueño.

Juan Fernando Quintero pone la cara

A pesar de que ha mostrado un gran rendimiento durante los juegos del Junior, Juan Fernando Quintero habló de la razón por la que pone el pecho a la brisa, asegurando que entiende la situación, pero se debe tener calma y comprensión tras los malos resultados.

"Hoy llego acá y doy la cara porque sabemos lo que nos estamos jugando, nos duele el resultado, nos duele el fútbol, pero bueno, eso hace parte del juego, a veces como que se les olvida que nosotros somos seres humanos, que debemos descansar", agregó el jugador antioqueño.

Por último, Quintero habló sobre el golazo que marcó contra el equipo antioqueño, afirmando que fue una gran anotación, pero que no sirvió para mucho: "es que no sirvió para nada el gol, pero es la realidad, creo que nunca he tenido presión, juego al fútbol desde niño, lo disfruto, siempre he dicho que mi pasión la llevo a la realidad, obviamente con la responsabilidad", finalizó.