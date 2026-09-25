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Mujer señalada de estar con J Balvin respondió a las críticas

Mujer vinculada a J Balvin rompió silencio tras críticas en redes sociales.

J Balvin, Valentina Ferrer y Melanie Pavola
Foto: AFP y Melanie Pavola

Noticias RCN

septiembre 25 de 2026
07:06 p. m.
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Melanie Pavola, quien aseguró haber tenido un encuentro íntimo con J Balvin cuando este estaba en una relación con Valentina Ferrer, respondió a los mensajes que ha recibido en redes sociales.

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La polémica alrededor de J Balvin, Valentina Ferrer y Melanie Pavola volvió a tomar fuerza después de la separación del cantante y la modelo argentina.

Pavola, una creadora de contenido mexicana, había asegurado meses atrás que tuvo un encuentro con J Balvin entre 2020 y 2021. Según su relato, en ese momento desconocía que Ferrer estaba embarazada del artista.

La situación generó numerosas críticas en redes sociales, especialmente después de que Pavola compartiera fotografías antiguas junto al cantante y contara públicamente su versión de lo ocurrido.

Sin embargo, ni J Balvin ni Valentina Ferrer han confirmado que la historia relatada por Pavola corresponda a una infidelidad ni que haya sido la causa de la separación de la pareja.

¿Qué respondió Melanie Pavola a las críticas?

Ante los comentarios que comenzó a recibir, Pavola decidió pronunciarse en sus redes sociales y cuestionó los señalamientos en su contra.

La creadora de contenido ha insistido en que ella también fue engañada, de acuerdo con la versión que ha entregado sobre el supuesto encuentro con el cantante.

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"Cuando sus insultos sean millones de dólares, me los dan…", mencionó tras los ataques recibidos en redes sociales.

¿Qué dijo Valentina Ferrer sobre la separación de J Balvin?

La modelo argentina anunció que ambos decidieron tomar caminos separados después de varios años de relación. En su mensaje no señaló una infidelidad como motivo de la ruptura y aseguró que la decisión fue tomada desde el amor, el respeto y pensando en el bienestar de su hijo Río.

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Por su parte, J Balvin tampoco ha confirmado públicamente las acusaciones realizadas por Pavola ni ha señalado que estas tengan relación con el final de su relación con Ferrer.

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