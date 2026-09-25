Grave denuncia contra el Ejército por muerte de campesino en La Macarena

A través de su cuenta oficial de X, Indepaz reveló detalles de una grave denuncia que implica al Ejército Nacional y que fue interpuesta por la Junta de Acción Comunal de la vereda Guaduales Nueva Esperanza, en La Macarena, Meta.

Uniformados del Ejército habrían asesinado a un campesino

Según el mensaje, un campesino habría muerto durante un operativo que se realizó el pasado 22 de septiembre.

“El 22 de septiembre, en medio de una operación del Ejército Nacional, habría muerto el campesino Luis Carlos Mojica Guzmán, quien, de acuerdo con los testimonios recogidos, se encontraba desarmado y no representaba una amenaza”, se lee en el trino.

Indepaz rechazó lo que ocurrió y pidió a la Fiscalía, la Procuraduría, la Defensoría del Pueblo y al Ejército Nacional entregar información detallada de los hechos.

Ejército habría secuestrado y violentado a una familia en el Meta

En la denuncia que presentó la Junta de Acción Comunal se detalla que varios uniformados del Ejército Nacional llegaron sobre el medio día del pasado 22 de septiembre a una finca donde residía una pareja de campesinos junto a sus dos hijos menores de edad.

La mujer, que se encontraba “arriando unos becerros que se le habían ido a una zona boscosa”, fue, presuntamente, amarrada, golpeada y obligada a despojarse de su vestimenta al mismo tiempo que era interrogada por los uniformados.

Mientras tanto, otro grupo de militares abordaron al hombre junto a los menores al interior de la vivienda.

Tiempo después, un campesino, vecino de la zona e identificado como Luis Carlos Mojica Guzmán, se acercó a la vivienda para revisar qué estaba ocurriendo cuando, al parecer, los uniformados, sin mediar palabra, le dispararon.

Algunos testigos confirmaron que Mojica Guzmán no estaba armado cuando fue atacado y que no representaba un peligro para la sociedad.

También indicaron que luego del asesinato, “las tropas del Ejército Nacional comenzaron a disparar de manera indiscriminada sin haber un objetivo militar” para mantener alejados a los demás ciudadanos que, al escuchar los disparos se acercaron al lugar.

“Los campesinos con la intención de mediar, les solicitan a los militares, que por favor los dejen ingresar a la finca para poder sacar a la familia de la vivienda y ponerlos a salvo, además, manifiestan su gran preocupación, por haber dos menores de edad en el lugar, a lo cual, los militares se niegan a dejarlos pasar mientras se escuchan disparos y ráfagas de fusil, que incluso venían también desde un helicóptero que sobrevolaba el lugar”.

Campesinos piden investigar los hechos

En consecuencia a los violentos hechos, la Junta Comunal e Indepaz, exigió a las autoridades mencionadas anteriormente, una investigación inmediata y detallada que permita aclarar las actuaciones de los integrantes del Ejército Nacional.