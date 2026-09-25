Diego Novoa rompió el silencio sobre su salida de Millonarios

Diego Novoa recordó su paso por Millonarios y reconoció que un error cometido ante São Paulo, en Brasil, tuvo peso en la decisión del club de no renovar su contrato. El arquero aseguró que entiende la determinación.

La salida de Diego Novoa de Millonarios tuvo un momento particularmente difícil para el arquero. Después de dos años y medio en el conjunto bogotano, el futbolista no continuó para el segundo semestre de 2026 y ahora habló sobre las razones que marcaron su despedida.

En entrevista con AS Colombia, el guardameta fue autocrítico y reconoció que una equivocación durante el partido ante São Paulo, por la Copa Sudamericana, terminó teniendo consecuencias importantes.

Soy consciente de que me equivoqué, tuve un error en Brasil que fue grande y asumo mi salida del equipo, manifestó Novoa.

¿Qué error tuvo Diego Novoa con Millonarios?

El episodio al que hizo referencia ocurrió en Brasil, durante el empate 1-1 entre São Paulo y Millonarios por la Copa Sudamericana. Una acción en la que intervino el arquero terminó siendo señalada como determinante en el resultado.

Novoa explicó que la exigencia de jugar en Millonarios es muy alta y que ese tipo de situaciones pueden tener consecuencias dentro de una institución como la azul.

La exigencia es al máximo y ahí se basó mucho el tema de mi no renovación, explicó el guardameta.

El futbolista aseguró que no buscó evitar la responsabilidad por lo ocurrido y que entendió la decisión de la dirigencia de no extender su vínculo.

Me considero un jugador que no quiere pasar de agache, sumando contrato sin tener un argumento sólido para estar ahí”, señaló.

¿Cómo recuerda Diego Novoa su paso por Millonarios?

Pese al desenlace, Novoa aseguró que su etapa con Millonarios fue una de las más importantes de su carrera.

El arquero llegó al club en enero de 2024 y disputó 55 partidos durante su permanencia. Además, tenía un vínculo especial con la institución porque es hincha del equipo desde antes de convertirse en profesional.

Ha sido una de las mejores épocas de mi vida, sumándole que soy hincha, logré cumplir el sueño de estar ahí, de jugar con Millonarios. Aprendí demasiado, recordó.

Después de su salida, Novoa asumió un nuevo reto con Atlético Bucaramanga, donde actualmente busca aportar su experiencia.

Así, el arquero cerró su ciclo en Millonarios reconociendo el error que, según sus propias palabras, influyó en su salida, pero también destacando el aprendizaje y el sueño cumplido de defender al club del que es hincha.