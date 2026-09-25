¿Llega al clásico vs. Barcelona? Máxima preocupación en Real Madrid por lesión de Mbappé en su partido con Francia

Kylian Mbappé, figura del Real Madrid y capitán de la selección de Francia, tuvo que salir sustituido del partido que su selección jugaba contra Turquía por la primera fecha de la Liga de las Naciones de la UEFA por un dolor en su rodilla izquierda justo después de anotar el gol de la victoria de los 'blues'.

Hay máxima preocupación en el Real Madrid por la gravedad de la lesión del jugador francés, ya que se le vio salir de la cancha con mucho dolor y sin poder apoyar bien la rodilla afectada; según el entrenador francés, Zinedine Zidane, el jugador tendrá que volver a Madrid para someterse a los exámenes médicos correspondientes.

¿Cómo se lesionó Mpbappé?

La jugada se presentó a los 54 minutos del partido Francia vs. Turquía justo después de que Mbappé anotara el 1-0 a favor de su selección; recibió el balón en el borde del área grande y remató con su pierna derecha. Inmediatamente salió a celebrar su gol, sintió una molestia en su pierna izquierda y no pudo continuar en la cancha y, cuando las imágenes lo mostraron con los médicos del plantel, el jugador se lleva las manos a la cara manifestando un fuerte dolor.

En declaraciones después del juego, Zidane informó que el capitán de la selección sufrió una hiperextensión en la rodilla al rematar y que no van a tomar riesgos hasta no saber exactamente la seriedad de la lesión. Según informan desde España, la articulación que puede estar afectada es la misma en la que ya había presentado molestias en diciembre de 2025 y lo marginó de varios partidos con el Real Madrid, por lo que las noticias no podrían ser las más alentadoras.

¿Qué partidos se perdería Mbappé?

Además de las próximas tres fechas del torneo de selecciones de la UEFA contra Bélgica e Italia, que son los compromisos más inmediatos de Francia, si se confirma la lesión, Kylian Mbappé se perdería, en principio, los partidos vs. Villarreal, Sevilla y Barcelona por la Liga de España, además de los juegos vs. Roma y Leipzig por la Champions League; todos estos partidos están programados para el mes de octubre.

Los hinchas del Real Madrid se preguntan si podrá llegar al clásico contra Barcelona programado para el 25 de octubre, ya que supone uno de los máximos retos para el equipo en la primera mitad de la temporada y los últimos resultados contra los catalanes no han sido los mejores.