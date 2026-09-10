La decisión que tomó Yílmar Velásquez tras polémica en Independiente Santa Fe

Independiente Santa Fe vuelve a ser centro de la polémica. Además de que su presidente, Eduardo Méndez, saliera a criticar la asistencia de la hinchada del estadio, Yílmar Velásquez confirmó su separación del equipo, a pesar de tener contrato vigente.

En las últimas horas, el volante de marca, en medio de sus redes sociales, confirmó que fue separado del grupo que compite Liga y Copa BetPlay, además de los cuartos de final de Copa Sudamericana.

La publicación polémica de Yilmar Velásquez

“Mi gente, los que se preguntan por mi situación, he sido apartado del grupo por desacuerdos con el actual técnico del equipo. Se tomó la decisión mutua de que sea apartado del equipo mientras él esté a cargo”, escribió Yilmar en su cuenta de Instagram.

Según fuentes extraoficiales, este mismo jueves, el jugador sostuvo una reunión con el presidente del club. Sin embargo, no habría pasado nada extraoridnario, pues el jugador tiene contrato vigente con Santa Fe hasta el 2027.

El club todavía no ha emitido un comunicado al respecto, pero tras bambalinas se dice que fue luego de la lesión que Yílmar perdió la titularidad. Por el gran nivel de Kilian Toscano y el mismo Daniel Torres, Velásquez pasó a ser el quinto volante, incluso por detrás de Ewill Murillo y Jhojan Torres, lo que desataría su inconformidad.

Ante esto, el jugador habría hablado con Repetto y se habría llegado a un acuerdo de separación del palntel, mientras dirige el uruguayo.

Yílmar Velásquez cerró su cuenta de Instagram

El volante del cuadro cardenal cerró su cuenta de Instagram (@Yilmarvelasquez99), siendo esta la primera decisión que toma tras la polémica publicación que hizo.

Por lo pronto no se conoce qué pasará con su futuro, pues Santa Fe es dueño de gran parte de sus derechos deportivos y, por lo menos, en lo que resta de semestre, se debe al cuadro cardenal.