CANAL RCN
Deportes

Oficial: Juan Guillermo Cuadrado es nuevo jugador de Millonarios

El club 'embajador' lo anunció a través de sus redes sociales.

Cuadrado nuevo jugador de Millonarios.
Foto: Millonarios FC | AFP

Noticias RCN

septiembre 10 de 2026
06:05 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Millonarios FC anunció de manera oficial la contratación del experimentado lateral colombiano Juan Guillermo Cuadrado. Después de rumores que salieron a la luz desde las primeras horas del 10 de septiembre, el club confirmó a su nuevo refuerzo publicando una imagen del jugador con toda su trayectoria internacional acompañada del comunicado oficial.

¿Jackson Martínez regresará al DIM? Esto dicen desde Medellín
RELACIONADO

¿Jackson Martínez regresará al DIM? Esto dicen desde Medellín

Trayectoria de Juan Guillermo Cuadrado

El lateral, que también puede desempeñarse como extremo, inició su carrera futbolística en el Deportivo Independiente Medellín, donde logró destacarse rápidamente, logrando el salto al fútbol internacional; llegó a la Serie A italiana para jugar con Udinese entre 2009 y 2011, fue cedido a Lecce para la temporada 2011-2012 y, gracias a su rendimiento, llegó a la Fiorentina, donde fue una de las figuras del equipo hasta 2015.

Dio el gran salto a la élite firmando con el Chelsea de Inglaterra en 2015, logrando dos títulos a pesar de no tener muchos minutos. Su época dorada llegó jugando para otro gigante de Europa: vistió la camiseta de Juventus durante ocho temporadas, alzando 11 trofeos nacionales y llegando incluso a convertirse en capitán de la 'Vecchia Signora'.

En 2023 pasó a otro de los grandes de Italia, Inter de Milán, y durante una temporada logró sumar otro título de la Serie A; cerró su exitosa etapa en el fútbol europeo jugando una temporada con Atalanta y otra con el Pisa SC antes de regresar al fútbol colombiano como agente libre.

Atención | James Rodríguez podría ser jugador de Atlético Nacional: esto se sabe
RELACIONADO

Atención | James Rodríguez podría ser jugador de Atlético Nacional: esto se sabe

Cuadrado pudo ser jugador de Atlético Nacional

Según versiones periodísticas, Juan Guillermo estuvo muy cerca de firmar con Atlético Nacional, sin embargo, por su cariño hacia el Independiente Medellín, máximo rival de los 'verdolagas', decidió tomar la oferta realizada por Millonarios y se confirmó como nuevo refuerzo 'embajador'.

Dicha decisión habría activado las negociaciones entre Atlético Nacional y James Rodríguez y restarían detalles mínimos para que el 10 de la Selección Colombia sea el flamante refuerzo del 'Rey de Copas'.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Independiente Santa Fe

La decisión que tomó Yílmar Velásquez tras polémica en Independiente Santa Fe

Jackson Martínez

¿Jackson Martínez regresará al DIM? Esto dicen desde Medellín

Rodrigo De Paul

De Paul y Lewandowski protagonizaron fuerte cruce en la MLS: ¿Qué se dijeron?

Otras Noticias

Presidencia de Colombia

Capturan a 10 personas que pertenecían a una estructura narcotraficante vinculada al Clan del Golfo

Los capturados se dedicaban al lavado de activos y al envío de cocaína hacia los Estados Unidos.

Finanzas personales

CDT en Colombia pagan hasta 13,5%: estas son las mejores tasas en septiembre de 2026

Los CDT en Colombia ofrecen tasas de hasta 13,5% E.A. en septiembre de 2026. Revise cuáles entidades tienen las rentabilidades más altas.

Yeison Jiménez

Sonia Restrepo habló del artista que continuará el legado de Yeison Jiménez

Israel

Demandan a la esposa del primer ministro Benjamin Netanyahu por difamación

Conciertos

Temporada de conciertos: 5 tips para cuidar la audición según expertos