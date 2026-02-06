Eduardo Méndez reveló la cifra real que paga Santa Fe y Millonarios por El Campín

La polémica por el estado del césped del estadio Nemesio Camacho El Campín continúa generando reacciones en el fútbol bogotano. A las críticas de jugadores, entrenadores e hinchas por las condiciones del terreno de juego, ahora se sumaron las declaraciones del presidente de Independiente Santa Fe, Eduardo Méndez, quien reveló el verdadero costo que deben asumir los clubes capitalinos para utilizar el escenario deportivo.

El dirigente cardenal habló recientemente con el medio Fútbol DC y expuso las cifras reales del canon de arrendamiento que deben pagar tanto Santa Fe como Millonarios al concesionario encargado de la administración del estadio, la empresa Sencia. Sus palabras dejaron al descubierto montos muy superiores a los que se habían mencionado públicamente en los últimos meses.

RELACIONADO Multas y sanciones que podría enfrentar Sencia por el mal estado de la grama del estadio El Campín

Un arriendo mucho más alto de lo que se creía

Durante su intervención, Méndez explicó que los valores que se manejan para alquilar El Campín distan bastante de los cerca de 30 millones de pesos que se habían señalado en versiones anteriores. Según el directivo, los costos reales son considerablemente más elevados, especialmente cuando se trata de partidos de alta convocatoria.

“Para un partido importante, como un Santa Fe vs Millonarios, el canon de arrendamiento que se paga a Sencia supera los 370 millones de pesos”, aseguró el presidente del conjunto cardenal. La cifra representa un golpe significativo para las finanzas de los clubes, teniendo en cuenta que ese valor se debe asumir antes de otros gastos logísticos y operativos.

Exigencias adicionales con boletería

Además del monto por el alquiler del escenario, Méndez también se refirió a otras condiciones que exige el concesionario para autorizar el uso del estadio. Entre ellas, destacó la obligación de entregar un número considerable de entradas sin costo.

RELACIONADO En El Campín se iba a jugar un partido entre dos reconocidos colegios del norte de Bogotá

De acuerdo con el dirigente, los clubes deben ceder 633 boletas al concesionario, un paquete que, según sus cálculos, supera los 100 millones de pesos en valor comercial. Este requisito incrementa el impacto económico de cada partido, especialmente en encuentros de alta demanda como los clásicos capitalinos.

Las declaraciones del presidente de Santa Fe se suman al debate sobre las condiciones del estadio y los costos de su utilización. Mientras continúan las críticas por el estado de la cancha, también se abre una discusión sobre la viabilidad financiera de los clubes para jugar en el principal escenario deportivo de la capital.