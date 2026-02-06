James Rodríguez: así se podrán ver los partidos del colombianos en la MLS

¡Es oficial! El capitán de la Selección Colombia, James Rodríguez, ha aterrizado en la Major League Soccer (MLS) tras confirmarse su fichaje por el Minnesota United. El anuncio, realizado este 6 de febrero de 2026, marca el inicio de un nuevo capítulo para el "10", quien busca ritmo competitivo de cara al Mundial que se celebrará precisamente en Norteamérica en apenas unos meses.

El club de Saint Paul ha asegurado la firma del colombiano con un contrato garantizado hasta junio de 2026, con una opción de extensión hasta diciembre del mismo año. Este acuerdo estratégico permite que el volante tenga la continuidad necesaria de cara a la Copa del Mundo 2026, que se celebrará precisamente en Estados Unidos, México y Canadá.

"Estoy feliz de estar acá. Quería esta liga y hemos hecho esfuerzos de parte y parte para que se diera. Cuando confían en ti, tienes que darlo todo", afirmó un James sonriente durante su presentación oficial en el Allianz Field.

El debut de James Rodríguez con la camiseta del Minnesota United está proyectado para el próximo sábado 21 de febrero, cuando el equipo visite al Austin FC. Posteriormente, su estreno en casa ante su nueva afición sería el 28 de febrero contra el FC Cincinnati.

¿Cómo ver los partidos de James en Colombia?

Con el fichaje confirmado, la gran pregunta para los aficionados en el país es cómo seguir cada pase y cada gol del "10". Al igual que ocurre con las transmisiones de Lionel Messi en el Inter Miami, los derechos globales de la liga pertenecen a una sola plataforma.

Para ver a James Rodríguez en Colombia, la única opción oficial es a través de Apple TV mediante el servicio MLS Season Pass. Aquí te explicamos los detalles clave:

Suscripción al MLS Season Pass: Es un servicio independiente dentro de la aplicación de Apple TV. No necesitas necesariamente un dispositivo Apple; puedes acceder desde Smart TVs, consolas de videojuegos, dispositivos Android y computadores (vía web).

Costo en Colombia: Para la temporada 2026, el precio se mantiene competitivo, con opciones de suscripción mensual (aprox. $29.900 COP) o un pase de temporada completa que suele ofrecer un descuento importante.

Contenido Exclusivo: Además de los partidos en vivo, los usuarios tienen acceso a programas de análisis, repeticiones de jugadas clave y contenido detrás de cámaras del Minnesota United.

Horarios Amigables: A diferencia de su etapa en Europa o Qatar, los partidos de la MLS suelen jugarse en franjas horarias muy cómodas para el público colombiano (generalmente entre las 6:00 p. m. y las 9:00 p. m.), lo que garantiza que la "James-manía" se viva con intensidad en cada rincón del país.

La mesa está servida para que el máximo goleador del Mundial 2014 recupere su mejor versión en una liga que no para de crecer.