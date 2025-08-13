¿Cuándo es la ventana para inscribir jugadores libres en el FPC y qué requisitos se deben cumplir?

El pasado 28 de julio, se cerró oficialmente el periodo de fichajes en el fútbol profesional colombiano para el segundo semestre de competencia. Los clubes armaron sus nóminas con mucho menos tiempo que los mercados de las ligas a nivel internacional.

Sin embargo, todavía queda un pequeño espacio para complementar los equipos y es en la ventana de jugadores libres. Durante unos días, se permite que los clubes inscriban ante la Dimayor a futbolistas que se encuentren sin contrato.

Fechas para la ventana de jugadores libres

Este periodo será desde el lunes 25 de agosto hasta el viernes 29 de agosto. Ese es el plazo oficial para que los clubes inscriban a los jugadores en el sistema Comet de la Dimayor, entendiéndose que podrían entrenarse desde ya con el equipo que los quiera contratar, pero solo serían inscritos hasta esas fechas.

Estas fechas le dan una oportunidad a los clubes de concretar refuerzos, principalmente si sus jugadores son vendidos o cedidos al fútbol internacional, donde los periodos de pases generalmente están abiertos hasta finales de agosto e inicios de septiembre.

Requisitos para que un equipo pueda inscribir a jugadores libres

Desde la Dimayor tiene lineamientos claros sobre los jugadores que se pueden inscribir. En primer lugar, los jugadores deben tener un determinado tiempo sin contrato con otro club profesional: no se puede pagar la rescisión del futbolista y luego inscribirlo en este periodo.

Asimismo, es importante señalar que el jugador no puede haber disputado minutos en la actual Liga BetPlay / Torneo BetPlay con otro club de la misma competencia, pues esto lo dejaría inhabilitado. Finalmente, se debe considerar los cupos para extranjeros disponibles en cada institución.