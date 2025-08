¿Atlético Nacional buscará un último refuerzo? Director deportivo respondió

El pasado lunes 28 de julio se cerró el mercado de fichajes en el fútbol colombiano, por lo que varios equipos ya dejaron totalmente confeccionada su nómina para este semestre. Sin embargo, hay una posibilidad más para tener algún refuerzo extra.

A finales de agosto, se habilitará la ventana de inscripción para jugadores sin contrato, donde los clubes tendrán la posibilidad de contratar a jugadores libres, en caso de que necesiten cerrar algún fichaje adicional.

En ese sentido, Gustavo Fermani, director deportivo del cuadro antioqueño, fue consultado por la posibilidad de tener una contratación más. En diálogo con 'Clásico Paisa', el directivo indicó que están conformes con la nómina que tienen y que evaluarán las opciones que aparezcan.

Estamos muy conformes. En este momento no creo (tener más fichajes) pero bueno, son jugadores libres y puede aparecer algo más, pero no estamos buscando ni tratando de convencer a nadie porque no hay jugadores libres que nosotros estemos contemplando.