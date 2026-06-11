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El clásico vallecaucano ya inició en redes sociales: cuentas de X se lanzaron indirectas

América de Cali recibirá a Deportivo Cali en el estadio Pascual Guerrero el sábado 7 de noviembre desde las 8:15 de la noche.

El clásico vallecaucano ya inició en redes sociales: cuentas de X se lanzaron indirectas
Foto: América de Cali | Deportivo Cali

Noticias RCN

noviembre 06 de 2026
03:57 p. m.
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El próximo sábado 7 de noviembre, América y Deportivo Cali jugarán uno de los clásicos vallecaucanos más atractivos de los últimos años; a las 8:15 de la noche, en el estadio Pascual Guerrero se enfrentarán el segundo y tercer lugar de la tabla de posiciones e irán en busca del 'punto invisible', que le otorga a los dos primeros de la tabla de posiciones una ventaja en caso de empate en los cuadrangulares finales.

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Si América logra la victoria, llegará a los 38 puntos y se ubicará en la primera posición de la tabla mientras juega Atlético Nacional; de ser Deportivo Cali quien consiga los 3 puntos, superará a su máximo rival y llegará al segundo lugar.

América y Cali se lanzaron picantes indirectas en redes sociales

Aunque el balón empezará a rodar la noche del 7 de noviembre, el clásico empezó a jugarse desde el pasado 5 de noviembre a través de las redes sociales con picantes mensajes que intercambiaron las dos cuentas de los clubes en la red social X.

América de Cali hizo alarde de su cantidad de títulos conseguidos en primera división, además de burlarse de una iniciativa que su rival le propuso a sus hinchas para reunir fondos en pro de remodelaciones del estadio.

¡Nos vemos en San Fernando! Tranquilo, que no te vamos a pedir ni propinas ni aportes solidarios… publicaron los 'escarlatas'

Por su parte, los 'azucareros' recordaron los cinco años que la 'mechita' estuvo en la segunda división, además de un reciente clásico en el que salieron victoriosos jugando en el Pascual Guerrero.

La hinchada que no pasó 1806 noches anhelando ser de primera, escribió la cuenta del club 'azcurarero'

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Historial del clásico vallecaucano

El clásico del próximo sábado 7 de noviembre será el #347 de la historia, en la que Deportivo Cali tiene el liderato con 127 triunfos; América ha conseguido 108 triunfos y se han registrado 111 empates.

El último partido entre los clubes de Cali se disputó el pasado 25 de abril de 2026, en el que los 'azucareros' ganaron por la mínima diferencia jugando en el estadio Palmaseca.

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