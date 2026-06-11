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¿Quién es Camilo Mena, la gran sorpresa en la convocatoria de la Selección Colombia?

El jugador de 24 años recibió su primer llamado por Néstor Lorenzo para la doble fecha de amistosos ante Chile.

Camilo Mena convocado a la Selección Colombia (1)
FOTO: Korona Kielce

Ángel Ballén

noviembre 06 de 2026
10:16 a. m.
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Este 6 de noviembre, el técnico Néstor Lorenzo anunció la convocatoria con los 26 jugadores que estarán en la fecha FIFA de noviembre donde el combinado nacional se enfrentará ante Chile en dos ocasiones. Primero jugarán en Cali y luego en Santiago.

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El entrenador argentino nuevamente sorprendió con algunos de los nombres que incluyó, como Juan Arizala, Devis Vásquez y Daniel Mosquera, que destacan en el fútbol italiano, o el esperado llamado de Nelson Deossa. Sin embargo, hay un nombre que probablemente nadie tenía en sus cuentas.

Camilo Mena y su primer llamado a la Selección Colombia

Camilo Mena, extremo de 24 años nacido en Concordia, Magdalena, llega a la Selección Colombia siendo jugador de Korona Kielce de Polonia. Esta temporada jugó 8 partidos entre liga y copa, donde ha marcado 3 goles.

Desde 2021 se encuentra en el fútbol europeo, tras debutar con Tigres de Soacha y tener un breve paso por Deportivo Pereira. Llegó a Valmiera de la primera división de Letonia, donde jugó más de 70 partidos hasta 2023, marcando 20 goles en todas las competencias.

Su llegada al fútbol de Polonia fue en 2023 con Jagiellonia donde jugó poco, por lo que pasó al Lechia en la segunda división, tras un par de temporadas en este club donde ascendió y volvió a descender, llegó a su actual club para la presente temporada.

Ahora es uno de los jugadores más importantes del equipo y tendrá un empujón extra en su carrera con la primera convocatoria a Selección Colombia. Habrá que ver si se logra mantener a futuro.

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