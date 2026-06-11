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Otra vez sin Luis Díaz: atento a las ausencias y novedades en la nueva convocatoria de la Selección Colombia

La Selección Colombia jugará el 13 y el 17 de noviembre. ¿Quién será su rival?

Foto: AFP.

Nicolás Forero

noviembre 06 de 2026
09:51 a. m.
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Este 6 de noviembre de 2026, sobre las 9:03 de la mañana, la Selección Colombia publicó su nueva lista de jugadores convocados para los últimos dos partidos del año.

El viernes 13 de noviembre, la 'tricolor' enfrentará a la Selección de Chile, en Santiago de Cali, a partir de las 7:00 de la noche (hora de Colombia).

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Además, el martes 17 de noviembre, en Santiago de Chile, la 'amarilla' volverá a jugar vs. la escuadra chilena, a las 6:00 de la tarde (hora de Colombia).

En esta oportunidad, Néstor Lorenzo tuvo en cuenta a tres arqueros, ocho defensas, nueve volantes y seis delanteros, y hay múltiples ausencias y novedades respecto a los amistosos vs. México, Perú y Paraguay.

Estas son las ausencias en la nueva convocatoria de la Selección Colombia

Al igual que en la anterior convocatoria, Luis Díaz, una de las grandes figuras de la 'tricolor', no estará presente. En esta ocasión, la razón es la lesión que sufrió con el Bayern Múnich.

Además, por un problema en el tobillo izquierdo, Richard Ríos es otra de las ausencias notables que tendrá la Selección Colombia en los dos encuentros vs. Chile.

Entre tanto, en comparación con la última lista de convocados, los otros ausentes son:

  • Álvaro Montero.
  • Kevin Mier.
  • Álvaro Angulo.
  • Royer Caicedo.
  • Kevin Castaño.
  • Carlos Andrés Gómez.
  • Kevin Viveros.

Asimismo, respecto a la lista del Mundial 2026, otro ausente en la Selección Colombia es Jorge Carrascal.

Estas son las novedades en la convocatoria de la Selección Colombia

Para los dos últimos partidos del 2026, Néstor Lorenzo se decantó por las siguientes ocho novedades:

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  • Camilo Vargas, que regresa tras el Mundial.
  • Devis Vásquez.
  • Juan David Cabal.
  • Juan David Arizala.
  • Jefferson Lerma, que también regresa tras el Mundial.
  • Nelson Deossa.
  • Camilo Mena.
  • Daniel Mosquera.
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