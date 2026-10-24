Barcelona vs. Real Madrid: hora y dónde ver el clásico mundial

Barcelona y Real Madrid se vuelven a enfrentar en uno de los partidos más importantes y esperados por todos los fanáticos del fútbol a nivel mundial; el domingo 25 de octubre, por la décima fecha de La Liga de España, los ‘culés’ reciben en el Camp Nou de Cataluña a los ‘merengues’.

Los dirigidos por Hansi Flick buscarán su décima victoria consecutiva y continuar con puntaje perfecto en la presenta liga, mientras los dirigidos por Mourinho quieren recortarle puntos al líder y llegar al segundo lugar que actualmente ocupa Atlético de Madrid.

Ambos clubes vienen de competir internacionalmente por la UEFA Champions League; Real Madrid consiguió una tranquila victoria frente al Leipzig de Alemania por 4-1 en condición de local en tanto que Barcelona sufrió una dura derrota ante el actual campeón PSG por 4-2, terminando con su invicto en la temporada 2026/2027.

¿A qué hora juegan Barcelona vs. Real Madrid y dónde verlo?

El clásico mundial del próximo domingo iniciará a las 3:00 p. m. hora de Colombia y se podrá ver en el país a través de DirecTV y la plataforma de Win Play que recientemente agrego a su parrilla de programación los canales de DSports.

El partido contará con dos bajas importantes para cada uno los equipos: Dani Olmo de Barcelona se pierde el clásico debido a una lesión sufrida en el último partido de Champions League y Vinicius Jr. se perderá el encuentro por una sanción de cinco fechas que recibió tras el último partido de liga.

Posibles nóminas de Barcelona y Real Madrid para el clásico

De acuerdo con las bajas que cada uno de los clubes tendrá, estás serían las posibles nóminas titulares para el clásico:

Barcelona: García; Espart, Cubarsí, Martín, Cancelo; Pedri, Rodri; Yamal, Fermín, Gordon; Rapinha

Real Madrid: Courtois; Dumfries, Rudiger, Konaté, Cucurella; Valverde, Tchouamení; Diomandé, Bellingham, Endrick; Mbappé