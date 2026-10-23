Presidencia del Congreso alerta sobre posible suplantación de identidad del presidente del Senado

La Presidencia del Congreso de la República alertó este viernes 23 de octubre sobre un posible caso de suplantación de identidad del presidente del Senado, Honorio Henríquez, luego de detectar que un número telefónico estaría siendo atribuido al congresista sin pertenecerle.

Ante esta situación, la institución anunció que adelantará las acciones legales correspondientes.

A través de un comunicado, la entidad aclaró que la línea telefónica 321 340 1065 no pertenece al senador.

Por esta razón, pidió a la ciudadanía, a las autoridades y a los medios de comunicación estar atentos ante cualquier mensaje, llamada o solicitud que provenga de ese número y que pretenda hacerse pasar por el presidente del Senado.

La Presidencia del Congreso también recomendó abstenerse de establecer comunicaciones o realizar gestiones con el número señalado bajo la creencia de que pertenece a Honorio Henríquez.

Asimismo, pidió no entregar información personal, efectuar transferencias de dinero ni atender solicitudes que puedan poner en riesgo la seguridad de las personas o generar perjuicios económicos.

La institución también hizo un llamado a quienes hayan recibido llamadas o mensajes desde esa línea y sospechen de una posible suplantación para que conserven las evidencias y pongan los hechos en conocimiento de las autoridades competentes.

Se tomarán acciones legales por el caso

De acuerdo con el comunicado, la Presidencia del Congreso está adelantando las gestiones necesarias para presentar la denuncia correspondiente y solicitar que se investigue lo ocurrido, con el propósito de establecer las circunstancias del caso y determinar las posibles responsabilidades.

Finalmente, la entidad reiteró su compromiso con la transparencia y la protección de los ciudadanos, e insistió en la importancia de verificar cualquier comunicación atribuida al senador Honorio Henríquez a través de sus canales oficiales.