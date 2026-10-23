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Resultado Lotería de Medellín hoy viernes 23 de octubre de 2026: último sorteo

Consulta los resultados de la Lotería de Medellín del 23 de octubre de 2026 y descubre si eres uno de los ganadores del premio mayor.

Resultado Lotería de Medellín hoy viernes 23 de octubre de 2026: último sorteo
Foto: Lotería de Medellín

Noticias RCN

octubre 23 de 2026
09:31 p. m.
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La Lotería de Medellín volvió a despertar la ilusión de miles de colombianos este viernes 23 de octubre de 2026, con un nuevo sorteo que puso en juego un premio mayor de $16.000 millones.

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Como cada semana, los participantes estuvieron atentos al número ganador y a los demás premios que entrega este tradicional juego de azar.

El número que cayó de la Lotería de Medellín hoy 23 de octubre de 2026

El sorteo 4858 de la Lotería de Medellín, correspondiente a este viernes 23 de octubre, se programó para las 11:00 de la noche, con la oportunidad de entregar uno de los premios más atractivos del país.

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Estos son los resultados del último sorteo para que los apostadores puedan revisar sus billetes:

  • Número ganador: 3755
  • Serie ganadora: 188.
  • Premio mayor: $16.000 millones.
  • Número de sorteo: 4858.

Además del premio principal, la Lotería de Medellín cuenta con un plan que incluye dos premios secos de $1.000 millones, otros de $700 millones, $500 millones y cantidades menores.

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Por esta razón, se recomienda revisar cuidadosamente el billete, incluso cuando las cuatro cifras no coincidan con el premio mayor.

¿Cómo jugar la Lotería de Medellín y reclamar los premios?

Para participar, los interesados deben adquirir un billete completo o una fracción en los puntos de venta y distribuidores autorizados.

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El billete tradicional tiene un costo de $21.000, mientras que cada una de sus tres fracciones vale $7.000.

Para obtener el premio mayor es necesario acertar tanto las cuatro cifras como la serie correspondiente. El valor recibido depende de la cantidad de fracciones adquiridas.

Los sorteos se realizan habitualmente los viernes a las 11:00 p.m. y pueden seguirse por Teleantioquia.

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