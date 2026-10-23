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¿Puede Flamengo llegar a la final de la Libertadores? El reclamo que presentó ante Conmebol

Flamengo busca cambiar el desenlace de la semifinal de Libertadores en los despachos.

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Foto: X Flamengo y Estudiantes

Noticias RCN

octubre 23 de 2026
08:53 p. m.
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Flamengo presentó un reclamo formal ante la Conmebol para cuestionar la participación del defensor de Estudiantes, Marcos Rojo en el partido de vuelta de las semifinales, disputado en el estadio Maracaná.

El equipo brasileño busca que se revise el resultado del encuentro y se le otorguen los puntos, luego de quedar eliminado en la definición por penales.

¿Por qué Flamengo pidió los puntos ante Conmebol?

El reclamo está relacionado con la inscripción de Marcos Rojo, quien inicialmente no había sido habilitado por la Conmebol para disputar la serie con Estudiantes.

La Conmebol no autorizó inicialmente la inscripción de Marcos Rojo, quien llegó a Estudiantes como refuerzo de emergencia procedente de Racing, por lo que el defensor se perdió el duelo de ida en La Plata.

Ante esta decisión, el club argentino recurrió al TAS y consiguió una medida provisional que habilitó al exjugador del Manchester United para disputar la revancha. Flamengo, sin embargo, cuestiona la validez de esa autorización y pretende que el caso se resuelva a su favor para obtener el cupo a la final.

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Ante esa decisión, el club argentino acudió al Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS), que concedió una medida provisional que permitió al defensor jugar el partido de vuelta en Río de Janeiro. Con ese aval, Rojo fue titular frente a Flamengo.

Sin embargo, la institución brasileña considera que la participación del futbolista debe ser revisada y pidió que se evalúen las consecuencias reglamentarias.

¿Qué pasó entre Flamengo y Estudiantes en la semifinal?

La serie terminó con Estudiantes clasificado después de una definición desde el punto penal en el Maracaná. El partido de vuelta concluyó sin goles, al igual que el encuentro de ida disputado en Argentina.

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El equipo brasileño no consiguió resolver la eliminatoria durante el tiempo de juego y terminó eliminado ante el conjunto de La Plata, que ahora espera disputar el título continental frente a Palmeiras.

La controversia por Rojo se convirtió así en un asunto decisivo fuera del campo, pues Flamengo pretende que el organismo rector del fútbol sudamericano examine si hubo alguna irregularidad en la participación del defensor.

¿Puede cambiar la final de la Copa Libertadores?

Por ahora, Estudiantes mantiene su clasificación mientras no exista una resolución oficial que modifique el resultado de la semifinal. El club argentino deberá presentar sus argumentos dentro del procedimiento abierto por el reclamo.

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La discusión se concentra en el alcance de la habilitación concedida por el TAS y en la interpretación de los reglamentos aplicables. La decisión final dependerá de la evaluación de la Conmebol y de los antecedentes jurídicos del caso.

La final de la Copa Libertadores está prevista para el 28 de noviembre de 2026 en Montevideo. Hasta que las autoridades se pronuncien, no se puede afirmar que Flamengo vaya a recuperar los puntos ni que Estudiantes pierda su lugar en la definición.

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