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Bucaramanga cayó ante Chicó y dio un respiro a varios equipos en la tabla de posiciones

Bucaramanga perdió su invicto ante Boyacá Chicó y dio respiro a varios equipos. Así quedó la tabla de posiciones de la Liga BetPlay 2026.

Foto: Bucaramanga FC

Noticias RCN

octubre 23 de 2026
09:10 p. m.
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La Liga BetPlay II-2026 tuvo una sorpresa este viernes 23 de octubre. Atlético Bucaramanga, que llevaba 13 partidos sin perder, cayó 1-0 frente a Boyacá Chicó en Tunja y dejó escapar tres puntos importantes.

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El resultado no solo terminó con su invicto, también favoreció a varios equipos que buscan acercarse a los primeros lugares de la tabla.

Boyacá Chicó acabó con el invicto de Bucaramanga

El estadio La Independencia fue escenario de un partido en el que el equipo santandereano no logró imponer las condiciones que lo habían mantenido sin derrotas durante el campeonato.

Boyacá Chicó aprovechó sus oportunidades y encontró la diferencia en el segundo tiempo. Alejandro Maya anotó al minuto 64, tras recibir una asistencia de Estiven Sarria.

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Bucaramanga buscó el empate, pero no consiguió cambiar el marcador. Así, el conjunto dirigido por Pablo Peirano registró su primera derrota en 14 encuentros, con un balance de seis victorias y siete empates.

Para Chicó, en cambio, fue un triunfo valioso, pues llegó a 15 puntos y ganó terreno en la parte baja de la clasificación.

Así quedó la tabla de posiciones de la Liga BetPlay

Pese a la derrota, Bucaramanga conservó el quinto puesto con 25 puntos, los mismos de Independiente Santa Fe, que aparece sexto por diferencia de gol. Millonarios, cuarto con 26 unidades, también se benefició de que el equipo santandereano no sumara.

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Atlético Nacional y Deportivo Cali encabezan la clasificación con 29 puntos cada uno. América de Cali es tercero con 28, mientras que Independiente Medellín ocupa el séptimo lugar con 23 y Cúcuta Deportivo cierra el grupo de los ocho con 21.

La derrota del Bucaramanga mantiene abierta la pelea por las posiciones de privilegio. Once Caldas, Águilas Doradas y Deportes Tolima, todos con 20 puntos, siguen cerca de la zona de clasificación y tendrán oportunidades para recortar diferencias.

El próximo reto de Bucaramanga será ante Santa Fe, rival directo en la tabla.

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