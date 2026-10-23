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Spotify rompe récords en 2026: alcanza 788 millones de usuarios y revela el impacto latino

La plataforma de streaming presentó sus resultados del tercer trimestre de 2026, con un aumento en sus suscriptores, ingresos y consumo de contenidos digitales.

Spotify
Foto: AFP

Noticias RCN

octubre 23 de 2026
09:43 p. m.
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Spotify dio a conocer sus resultados financieros correspondientes al tercer trimestre de 2026, un periodo en el que registró un crecimiento en el número de usuarios, suscriptores de pago e ingresos. Las cifras también dejaron en evidencia la importancia de Latinoamérica dentro de su comunidad global.

De acuerdo con el informe presentado en octubre, la plataforma alcanzó 788 millones de usuarios activos mensuales, lo que representa un incremento del 11 % frente al mismo periodo de 2025. Por su parte, los suscriptores Premium aumentaron un 9 % interanual, hasta llegar a los 306 millones.

Los resultados financieros también mostraron un incremento en los ingresos totales, que alcanzaron los 5.000 millones de euros, con un crecimiento del 16 % interanual. Además, Spotify reportó un beneficio operativo de 672 millones de euros y un margen bruto del 33 %.

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¿Cuántos usuarios de Spotify hay en Latinoamérica?

Uno de los datos destacados del informe corresponde a la participación de Latinoamérica en las cifras globales de Spotify. Según la compañía, el 21 % de sus usuarios activos mensuales se encuentra en Latinoamérica. Asimismo, la región representa el 24 % de los suscriptores Premium de la plataforma.

Estas cifras reflejan el peso del mercado latinoamericano en el negocio de Spotify, tanto por la cantidad de personas que utilizan sus servicios como por quienes pagan una suscripción.

Alex Norström, co-CEO de Spotify, señaló que los resultados responden a una estrategia orientada a ampliar los servicios de la compañía y atraer nuevos públicos.

El directivo destacó que la plataforma continúa invirtiendo en oportunidades de crecimiento mientras modera sus costos, con el propósito de mantener su expansión en los diferentes mercados.

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Spotify apuesta por los videopodcast y audiolibros para ampliar su audiencia

Más allá del consumo musical, Spotify continúa ampliando su catálogo de entretenimiento con formatos que incluyen podcast, videopodcast y audiolibros. Actualmente, la plataforma cuenta con más de ocho millones de títulos de podcast y ha registrado que más de 560 millones de usuarios han reproducido al menos un podcast en video.

Además, el consumo de videopodcast ha aumentado más del 140 % desde el lanzamiento del Spotify Partner Program, una iniciativa que la compañía prevé llevar a más de 35 nuevos mercados.

En cuanto a los audiolibros, el servicio dispone de un catálogo superior a 800.000 títulos y proyecta ampliar su disponibilidad a más de 180 mercados antes de finalizar 2026. La compañía también anunció Creator Memberships, una propuesta dirigida a ampliar las opciones para los creadores de contenido dentro de su plataforma.

Por otro lado, Spotify recordó que durante 2025 pagó aproximadamente 11.000 millones de dólares a la industria musical y que, desde su fundación, los pagos acumulados ascienden a 70.000 millones de dólares.

Esta nota cuenta con redacción IA y fue editada por un periodista de Noticias RCN.

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