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Insólito: Boyacá Chicó le habría cobrado a periodistas de Bucaramanga por cubrir el partido desde el estadio

Un día antes del partido, la Asociación Colombiana de Periodistas de Santander había denunciado presuntas trabas para poder hacer el cubrimiento bajo las condiciones establecidas por DIMAYOR.

Boyacá Chicó le habría cobrado a periodistas de Bucarmanga por cubrir el partido desde el estadio
Foto: Atlético Bucaramanga

Noticias RCN

octubre 23 de 2026
08:37 p. m.
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Boyacá Chicó recibió a Bucaramanga por una nueva fecha de la Liga Betplay en el estadio La Independencia de Tunja y logró una importante victoria por 1 a 0 que lo ilusiona con mantenerse en la primera división del fútbol colombiano.

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Por su parte, Atlético Bucaramanga perdió el invicto que llevaba de 13 partidos sin perder por liga, pero se mantuvo en la parte superior de la tabla y está muy cerca de concretar la clasificación.

Lamentablemente, el resultado futbolístico no es la única noticia que llega desde el estadio de Tunja, que una vez más recibió un partido de primera división sin hinchas en las tribunas.

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Boyacá Chicó le habría cobrado a periodistas de Bucaramanga por cubrir el partido desde el estadio

Una delicada denuncia presentada por periodistas que cubren al Atlético Bucaramanga ha encendido las alarmas sobre el manejo que se le está dando al estadio La Independencia de Tunja, que es administrado por el Instituto Departamental del Deporte de Boyacá.

El periodista Mario Peñalosa Díaz publicó en la red social X una fotografía que muestra lo que sería una tabla de tarifas por rentar las cabinas del estadio a los periodistas de Bucaramanga que quieran cubrir el partido y afirma que desde Boyacá Chicó se les informó que si no se hacía el pago a Indeportes Boyacá, no habría entrada.

Un día antes del partido, la Asociación Colombiana de Periodistas de Santander (ACORD), publicó un comunicado oficial en el que advertía trabas a la prensa local para hacer el respectivo cubrimiento del partido; la queja se centraba en las cabinas que les estaban ofreciendo para ubicarse durante el partido y que, según ACORD, no contaban con las condiciones adecuadas debido a su limitado espacio con capacidad para apenas dos o tres periodistas.

Dimayor establece disposiciones para la ubicación de periodistas en los estadios

En el comunicado, la entidad de Santander afirma que la Dimayor establece una serie de disposiciones para el ingreso y ubicación de los periodistas en los estadios del país que deben ser garantizadas por el club local; dichas disposiciones establecen una tribuna de prensa, zona mixta o cabinas de transmisión de acuerdo a las condiciones de cada escenario.

Por el momento, no ha habido una respuesta oficial a las denuncias por parte de Boyacá Chico, Indeportes Boyacá o la Dimayor.

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