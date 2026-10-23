Marco Rubio pide a cubanos colaborar con la CIA mientras EE. UU. intensifica presión para un cambio de régimen

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, hizo un llamado público a los ciudadanos cubanos para que establezcan contacto de manera “discreta” con los servicios de inteligencia estadounidenses, en medio de una nueva escalada de presión de Washington contra el gobierno de la isla.

El funcionario aseguró que quienes buscan un “cambio positivo” en Cuba deben aprovechar la oportunidad para colaborar con la Agencia Central de Inteligencia (CIA).

A través de sus redes sociales, Rubio afirmó que el descontento generado por las promesas incumplidas, la corrupción y los privilegios de algunos sectores en Cuba abre una ventana para impulsar transformaciones políticas.

“A quienes buscan crear un cambio positivo en Cuba: este es el momento”, escribió el jefe de la diplomacia estadounidense, quien invitó a los ciudadanos a suministrar información mediante canales confidenciales.

La CIA publica instrucciones para recibir información

Horas después del mensaje de Rubio, la CIA difundió en la red social X un video en español dirigido a personas interesadas en compartir información con la agencia. En el material, recomienda acudir presencialmente a instalaciones oficiales de Estados Unidos cuando sea seguro hacerlo o utilizar mecanismos digitales protegidos.

La agencia sugirió a los posibles colaboradores conectarse desde redes seguras, emplear VPN, navegadores privados y correos electrónicos desechables que no estén vinculados a información personal. Además, indicó que quienes contacten a la CIA deben suministrar datos sobre su ubicación, ocupación, nivel de acceso a información relevante y vías de contacto.

La publicación fue interpretada como una señal de que la agencia mantiene actividades de inteligencia activas sobre Cuba, un país marcado por décadas de tensiones con Washington y por antecedentes como la fallida invasión de Bahía de Cochinos en 1961.

Trump insiste en sus planes sobre Cuba y La Habana responde

Las declaraciones de Rubio se produjeron el mismo día en que el presidente Donald Trump reiteró su intención de propiciar un cambio de régimen en la isla. Durante un acto en Florida, el mandatario aseguró que embarcaciones militares estadounidenses podrían acercarse a las costas cubanas y bromeó con enviar posteriormente a Rubio para “cerrar el trato”.

La reacción del gobierno cubano no se hizo esperar. El canciller Bruno Rodríguez rechazó las declaraciones de Washington y aseguró que Cuba no aceptará amenazas externas. En un mensaje publicado en X, advirtió que las costas del país son un territorio inhóspito para quienes lleguen con “fines hostiles y ansias de dominación”.

La ofensiva estadounidense coincide con nuevas acciones judiciales contra la antigua dirigencia cubana. Esta semana, fiscales de Florida presentaron cargos por asesinato contra el expresidente Raúl Castro por el derribo de dos avionetas en 1996, proceso que se suma a una acusación federal presentada meses atrás. El presidente Miguel Díaz-Canel ha rechazado esas actuaciones y sostiene que carecen de fundamento legal y buscan justificar una eventual agresión contra la isla.

Como parte de la estrategia de “máxima presión”, Estados Unidos mantiene desde enero un bloqueo petrolero que ha profundizado la crisis energética y económica de Cuba.

La medida afecta a un país de 9,4 millones de habitantes que depende en gran parte de la producción local de crudo para alimentar las termoeléctricas que sostienen su sistema eléctrico.