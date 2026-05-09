¿Cuándo se abre la ventana para jugadores libres en la Liga BetPlay?

Varios equipos de la Liga BetPlay no alcanzaron a completar sus nóminas para este semestre, pues el mercado de fichajes cerró el pasado 10 de agosto, justo el día del terremoto de 7.4 que afectó varias regiones de Colombia, por lo que las posibles negociaciones de última hora se suspendieron debido a la emergencia.

Sin embargo, en el fútbol colombiano existe la posibilidad de que los clubes hagan contrataciones en medio de la competencia gracias a la ventana para jugadores libres, un periodo que permite inscribir a futbolistas que llevan un periodo determinado de tiempo sin contrato.

¿Qué jugadores se pueden fichar en la ventana de libres del FPC?

De acuerdo a lo establecido por la Dimayor, los jugadores que se pueden fichar en esta ventana deben llevar por lo menos un mes sin contrato, esto para evitar que los clubes paguen cláusulas de rescisión en otras ligas y terminen haciendo una contratación como cualquier otra.

Además, el club que esté buscando usar este periodo excepcional tiene que disponer de cupos libres para inscripción en su nómina. Son 25 cupos para jugadores profesionales, 5 cupos para jugadores sub-20 y todos los juveniles que estén inscritos ante la Federación Colombiana de Fútbol.

¿Cuándo se abre la ventana para jugadores libres?

El periodo para futbolistas libres en la Liga BetPlay comenzará esta semana. Se abrirá el lunes 7 de septiembre y cerrará el viernes 11.

Habrá que ver cuáles movimientos se registran. De momento, hay varios nombres vinculados a rumores, empezando por futbolistas colombianos que siguen como libres, caso de Juan Guillermo Cuadrado, Falcao García o Déiver Machado.