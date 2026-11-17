Finalizó el 2026 para la Selección Colombia con un pálido empate sin goles ante la selección de Chile en condición de visitante; la eficacia al momento de atacar el arco rival sigue siendo uno de los principales aspectos a mejorar por los dirigidos por Néstor Lorenzo.

El portero chileno le atajó un penal al delantero colombiano Luis Suárez en el primer tiempo, mientras que Davinson Sánchez y Gustavo Puerta debieron abandonar el terreno de juego por lesión; se espera el parte médico oficial por parte de la Federación Colombiana de Fútbol.

Así fue el 0-0 entre Colombia y Chile

El primer tiempo iniciaría con la selección local teniendo las mejores oportunidades de gol y una gran actuación del portero colombiano Aldaír Quintana; al minuto 35, Daniel Muñoz recibió una infracción dentro del área que el juez central decretaría como penal, sin embargo, el cobro de Luis Suárez fue atajado por el arquero chileno.

El segundo tiempo fue mejor para la 'tricolor' luego de la entrada del juvenil volante de Atlético Nacional, Juan Manuel Rengifo, pero el problema de definición siguió siendo el principal obstáculo para poder abrir el marcador y, luego de varias oportunidades erradas, el partido terminaría en empate sin goles.

¿Cuándo vuelve a jugar la Selección Colombia?

La Selección Colombia volverá a tener acción en la próxima fecha FIFA programada entre el 22 y el 30 de marzo de 2027, con rivales y sedes aún por confirmar.

En cuanto a partidos oficiales, se espera que las eliminatorias sudamericanas rumbo al Mundial 2030 inicien en el segundo semestre del próximo año y la CONMEBOL deberá informar cómo será el sistema de juego, ya que Argentina, Uruguay y Paraguay tendrían su cupo asegurado por ser anfitrionas de al menos un partido de la Copa del Mundo.