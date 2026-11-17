Los seguros obligatorios para los taxis en Colombia protegen a los pasajeros y a terceros frente a las consecuencias de un accidente, pero no cubren los daños del propio vehículo, su pérdida por hurto ni las afectaciones ocasionadas por fenómenos naturales.

Esto significa que, ante un choque, una inundación o el robo del automotor, el propietario podría tener que asumir los gastos de reparación o reposición, además de enfrentar la pérdida de ingresos mientras el taxi permanece fuera de servicio.

En un sector donde el vehículo representa la principal herramienta de trabajo, estos imprevistos pueden comprometer directamente la estabilidad económica de los conductores.

¿Qué cubren los seguros obligatorios para los taxis y qué queda por fuera?

El Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT) está destinado a atender a las personas que resultan lesionadas en un siniestro vial. Por su parte, las pólizas de responsabilidad civil contractual y extracontractual exigidas para este tipo de transporte responden por las afectaciones que puedan sufrir los pasajeros y terceros.

Sin embargo, estas coberturas no contemplan la reparación del taxi cuando resulta averiado, su reposición en caso de robo ni los daños derivados de situaciones como inundaciones, granizadas o derrumbes.

Para proteger el vehículo frente a estos escenarios, los propietarios deben recurrir a seguros voluntarios.

¿Qué cubren las pólizas voluntarias de seguros para los taxis?

La falta de una cobertura adicional puede traducirse en gastos que deben salir directamente del bolsillo del dueño, quien también puede dejar de recibir dinero por los días en que el vehículo no está disponible para trabajar.

Las pólizas voluntarias de daños se convierten en una alternativa para cubrir riesgos que no están contemplados dentro de los seguros exigidos por la normativa.

Según Seguros Mundial, a través de su Seguro Amarillo ha pagado más de $1.700 millones en indemnizaciones durante los últimos dos años por daños, hurtos y eventos naturales que han afectado vehículos de servicio público tipo taxi.

El Seguro Amarillo de Seguros Mundial contempla protección frente a pérdidas parciales o totales por daños y hurto, así como afectaciones por terremotos, inundaciones, granizadas y derrumbes, de acuerdo con las condiciones contratadas.

La póliza también incluye servicios de asistencia en carretera, como grúa por accidente o avería, carro taller y cerrajería, además de asistencia jurídica, amparo patrimonial y un auxilio por muerte accidental del conductor de $20 millones, entre otros beneficios.