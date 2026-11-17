El presidente Abelardo de la Espriella anunció la llegada de inversión extranjera a Barranquilla de la mano del empresario mexicano Ricardo Salinas, quien confirmó la instalación de una ensambladora de motos Italika en el puerto de la capital del Atlántico.

El proyecto contempla además la apertura de cerca de 200 tiendas en el país y la generación de más de 1.000 empleos.

El anuncio fue hecho durante una visita de Salinas a Barranquilla, ciudad que aseguró conocer por primera vez pese a haber recorrido otros destinos colombianos.

Durante el encuentro, ambos destacaron la importancia de atraer inversión internacional como motor para el desarrollo económico y la generación de oportunidades laborales.

Barranquilla, puerta de entrada para la inversión

El mandatario dio la bienvenida al empresario mexicano y resaltó que Colombia necesita atraer inversionistas que contribuyan al crecimiento productivo del país.

“Estoy recibiendo la visita de un buen amigo, un empresario mexicano que con su trabajo y su visión ha hecho grandes cosas. Precisamente es lo que necesitamos en la patria milagro: empresarios que vengan de todo el mundo a invertir en Colombia”, afirmó.

Por su parte, Ricardo Salinas destacó las condiciones de Barranquilla y confirmó que la ciudad será el punto de partida del proyecto de expansión de Italika en el país.

“Vamos a venir con las motos Italika a hacer una ensambladora aquí en el puerto de Barranquilla y de ahí unas 200 tiendas para motos y préstamos”, señaló el empresario.

Más de 1.000 empleos y planes de expansión

Según lo anunciado, la inversión permitirá la creación de más de 1.000 puestos de trabajo directos e indirectos, vinculados tanto a la operación de la ensambladora como a la red de comercialización que planea desarrollar la compañía.

RELACIONADO Conmebol anunció fiesta gratuita en Barranquilla antes de la final de la Sudamericana

Salinas aseguró que esta iniciativa representa apenas el comienzo de una apuesta más amplia por Colombia. “Ese es solo el inicio porque a mí me gusta mucho Colombia. Tú sabes que Colombia y México son países hermanos”, expresó.

La llegada de Italika se perfila así como una de las inversiones extranjeras más relevantes anunciadas recientemente para Barranquilla, ciudad que busca consolidarse como un centro estratégico para la industria, la logística y el comercio en la región Caribe.