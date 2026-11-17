El pasado 3 de noviembre, el mundo del fútbol se conmocionó tras el fallecimiento del futbolista español Jesús de Miguel a raíz de un fuerte choque con el arquero rival; a pesar de ser trasladado al hospital, la gravedad del golpe resultó en la muerte del jugador del CD Tenerife.

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Jesús Owono, el portero rival que propinó el desafortunado golpe, fue duramente criticado por algunos aficionados, mientras otra parte lo defendió afirmando que fue una acción de juego donde cometió una imprudencia; el portero fue sancionado por el Comité de Disciplina de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) con 12 partidos de suspensión, siendo esta la máxima pena posible.

Joven futbolista de Indonesia fallece tras jugada idéntica a la de Jesús de Miguel

El 31 de octubre, tan solo unos días antes de la muerte de Jesús de Miguel, el futbolista indonesio de 14 años Yardan Akhsani recibió un golpe idéntico al que sufrió el futbolista español durante un partido juvenil disputado con su club Sleman Timur FA, en Indonesia.

En el video que circula en redes sociales, se observa cómo el jugador fallecido intenta alcanzar el balón antes que el portero rival, y justo en el momento en que lo toca con la cabeza, recibe un golpe letal en el pecho tras la salida del oponente; aunque en el momento recibió asistencia por parte de un miembro del equipo y se logró sentar, estuvo hospitalizado durante 11 días con un diagnóstico de hemorragia hepática y finalmente falleció.

La jugada llamó la atención de los internautas, ya que es prácticamente igual a la que se vivió en España y lastimosamente las dos terminaron con un desenlace fatal.

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Denuncias por falta de protocolos de seguridad

Así como en España se abrió un fuerte debate sobre las sanciones disciplinarias que debía recibir el portero Owono, en Indonesia se reportó una nula aplicación de protocolos de seguridad en los torneos juveniles, como falta de personal médico o ambulancias en los campos de juego.

Incluso, se afirma que en Indonesia ya han ocurrido accidentes fatales en campos de fútbol y aficionados exigieron que sean prohibidos todos los torneos juveniles que no garanticen la seguridad de los deportistas.