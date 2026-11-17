Una ola de reacciones se tomaron las redes sociales durante el más reciente fin de semana, pues la quinta edición de ‘Stream Fighters’ generó todo tipo de comentarios por las peleas que se llevaron a cabo y los momentos más virales del evento.

Sin embargo, el enfrentamiento entre Herrera y JH de la Cruz se convirtió en uno de los sucesos más comentados de la noche ya que el cantante decidió bajarse del ring a segundos de iniciar la pelea.

¿Qué dijo Westcol sobre las acciones legales?

Una profunda molestia generó la decisión del cantante Herrera entre los fanáticos presentes en el show y los millones de usuarios que se conectaron a la transmisión en vivo por Kick. El hombre, quien realizó una larga presentación musical durante su entrada al ring, manifestó su incapacidad de pelar por cuenta de su manejador.

Por supuesto, la determinación generó abucheos y el descontento del público que se encontraba presenciando el espectáculo. Tras varios días del suceso, Westcol decidió pronunciarse al respecto, durante uno de sus más recientes streams, al asegurar que sus representantes legales se encargarán del asunto.

Cabe recordar que cada participante de ‘Stream Fighters’ firma un contrato legal en donde se mencionan detalles de cada una de las peleas, obligaciones y derechos que cada peleador posee en el marco del evento.

“Yo no me voy a meter en eso (...) a mí los abogados me dijeron que el tipo es estúpido o el tipo se va a desaparecer con la plata, pero es que si no se va lo van a fundir. Él firmó un contrato y recibió un dinero donde en el contrato estaba bajo escrito que tenía que pelear obligatoriamente. Un contrato firmado por él que lo dejó firmar su mánager supuestamente”, explicó Westcol.

Adicionalmente, SONUS, equipo legal de ‘Stream Fighters 5’, comunicó que se procederán con las acciones legales pertinentes de acuerdo con lo estipulado y pactado en el contrato.

“Desde la organización se hizo todo lo que estaba al alcance para que el encuentro se llevara a cabo, pero situaciones como el incumplimiento de Herrera en el enfrentamiento pactado se escapan de nuestro control”, se lee en el comunicado.

¿Herrera se pronunció tras su salida de ‘Stream Fighters’?

Hasta el momento, el cantante no se ha pronunciado sobre la decisión que tomó de último momento en el evento. Además, el hombre habría eliminado todos los contenidos de sus redes sociales y, al parecer, privatizó sus cuentas.