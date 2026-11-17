La Selección Colombia se enfrenta a Chile en condición de visitante y el entrenador argentino Néstor Lorenzo decidió hacer 6 cambios con respecto al partido jugado en Cali en el que la 'tricolor' venció por 1-0 a los 'australes'.

Uno de los futbolistas que vuelve a repetir titularidad es el delantero samario Luis Suárez, goleador del club portugués Sporting Club, y quien estuvo en el ojo del huracán durante las últimas horas por unas polémicas declaraciones postpartido en Cali cuando fue consultado sobre la falta de gol que ha tenido la selección en los últimos partidos.

Así fue el penal atajado a Luis Suárez

A los 35 minutos del primer tiempo, tras una falta que recibió el lateral Daniel Muñoz, el juez central decretó penal a favor de Colombia y justamente Luis Suárez fue el encargado del cobro; a pesar de cobrar con fuerza a un costado del arco, el arquero local Vigoroux atajó el penal e impidió que Suárez cortara la sequía de goles que tiene él y la Selección Colombia.

El primer tiempo finalizaría en empate a un gol; los locales tuvieron el control del juego durante los primeros 25 minutos, pero gracias al portero colombiano Aldair Quintana, el marcador siguió en cero; la 'tricolor', además del penal, no tuvo muchas opciones claras para abrir el marcador.

Davinson Sánchez y Gustavo Puerta salieron lesionados

El punto negativo de la noche se da después de que el defensa central Davinson Sánchez y el volante Gustavo Puerta tuvieran que salir sustituidos por lesión; Sánchez intentó regresar al terreno, pero para prevenir una lesión más seria, abandonó el campo; por su parte, Puerta salió con aparentes signos de dolor en una de sus piernas, despertando la preocupación del cuerpo técnico.

Se espera que, al finalizar el juego, la selección colombiana emita un comunicado informando el estado de salud de ambos jugadores y la gravedad de las lesiones presentadas.