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¿Cuándo vuelve a jugar la Selección Colombia en el Mundial 2026? ¡Prográmese para los dieciseisavos!

La Selección Colombia fue primera de grupo K y ya conoció a su rival en los dieciseisavos.

Foto: AFP.

Nicolás Forero

junio 27 de 2026
08:44 p. m.
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La Selección Colombia, en un partidazo, empató 0-0 con la Portugal de Cristiano Ronaldo.

Los dirigidos por Néstor Lorenzo buscaron el partido desde los primeros minutos e hicieron figura al arquero Diogo Costa.

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De hecho, la 'tricolor', por intermedio de Dávinson Sánchez, abrió el marcador en el minuto 90, pero la terna arbitral lo anuló por fuera de lugar.

Sin embargo, el empate le bastó a la Selección Colombia para ser primera del grupo K con 7 puntos.

¿Cuándo juega la Selección Colombia por los dieciseisavos de final del Mundial 2026?

Por ser primera del grupo K, la Selección Colombia enfrentará a Ghana en los dieciseisavos de final de la Copa del Mundo 2026.

Este encuentro se jugará el viernes 3 de julio, a las 8:30 de la noche (hora de Colombia), en el Estadio Kansas City.

Hasta el momento, en el certamen más importante de selecciones, Colombia le ha ganado 3-1 a Uzbekistán, 1-0 a República Democrática del Congo y ha empatado 0-0 con Portugal.

¿Cómo están los otros cruces del Mundial 2026 hasta el momento?

Por ahora, a falta de que se cierre el grupo J, los demás cruces de dieciseisavos están así:

  • Alemania vs. Paraguay.
  • Francia vs. Suecia.
  • Sudáfrica vs. Canadá.
  • Países Bajos vs. Marruecos.
  • Portugal vs. Croacia.
  • España vs. Austria.
  • Estados Unidos vs. Bosnia.
  • Bélgica vs. Senegal.
  • Brasil vs. Japón.
  • Costa de Marfil vs. Noruega.
  • México vs. Ecuador.
  • Inglaterra vs. República Democrática del Congo.
  • Argentina vs. Cabo Verde.
  • Suiza vs. Irán.

¿Cómo quedó el grupo K de Colombia y Portugal en el Mundial 2026?

Con el empate de Colombia vs. Portugal y la victoria de República del Congo vs. Uzbekistán, el grupo K quedó así:

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  1. Colombia: 7 puntos (+3).
  2. Portugal: 5 puntos (+5).
  3. República Democrática del Congo: 4 puntos (+1).
  4. Uzbekistán: 0 puntos (-9).
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