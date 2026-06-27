¿Cuándo vuelve a jugar la Selección Colombia en el Mundial 2026? ¡Prográmese para los dieciseisavos!

La Selección Colombia, en un partidazo, empató 0-0 con la Portugal de Cristiano Ronaldo.

Los dirigidos por Néstor Lorenzo buscaron el partido desde los primeros minutos e hicieron figura al arquero Diogo Costa.

De hecho, la 'tricolor', por intermedio de Dávinson Sánchez, abrió el marcador en el minuto 90, pero la terna arbitral lo anuló por fuera de lugar.

Sin embargo, el empate le bastó a la Selección Colombia para ser primera del grupo K con 7 puntos.

¿Cuándo juega la Selección Colombia por los dieciseisavos de final del Mundial 2026?

Por ser primera del grupo K, la Selección Colombia enfrentará a Ghana en los dieciseisavos de final de la Copa del Mundo 2026.

Este encuentro se jugará el viernes 3 de julio, a las 8:30 de la noche (hora de Colombia), en el Estadio Kansas City.

Hasta el momento, en el certamen más importante de selecciones, Colombia le ha ganado 3-1 a Uzbekistán, 1-0 a República Democrática del Congo y ha empatado 0-0 con Portugal.

¿Cómo están los otros cruces del Mundial 2026 hasta el momento?

Por ahora, a falta de que se cierre el grupo J, los demás cruces de dieciseisavos están así:

Alemania vs. Paraguay.

Francia vs. Suecia.

Sudáfrica vs. Canadá.

Países Bajos vs. Marruecos.

Portugal vs. Croacia.

España vs. Austria.

Estados Unidos vs. Bosnia.

Bélgica vs. Senegal.

Brasil vs. Japón.

Costa de Marfil vs. Noruega.

México vs. Ecuador.

Inglaterra vs. República Democrática del Congo.

Argentina vs. Cabo Verde.

Suiza vs. Irán.

¿Cómo quedó el grupo K de Colombia y Portugal en el Mundial 2026?

Con el empate de Colombia vs. Portugal y la victoria de República del Congo vs. Uzbekistán, el grupo K quedó así: