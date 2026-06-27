Con suspenso hasta el final: Colombia igualó con Portugal, le invalidaron un gol y avanzó líder

La selección Colombia aseguró el primer lugar del Grupo K de la Copa Mundial de la FIFA 2026 tras igualar 0-0 con Portugal en la tercera y última fecha de la fase de grupos. Aunque el marcador no se movió, el conjunto dirigido por Néstor Lorenzo dejó buenas sensaciones por el dominio que ejerció durante gran parte del compromiso y confirmó su clasificación a los dieciseisavos de final como líder de la zona.

El equipo colombiano mostró iniciativa desde los primeros minutos, controló la posesión del balón y generó las opciones más claras del encuentro. Sin embargo, la falta de eficacia en el último cuarto de cancha impidió que pudiera traducir ese dominio en goles frente a un rival que apostó por el orden defensivo y las transiciones rápidas.

La emoción llegó hasta los últimos instantes del compromiso, cuando Colombia creyó haber encontrado el tanto de la victoria, pero la intervención del VAR cambió el desenlace de la jugada.

Colombia dominó, pero le faltó el gol

La Tricolor asumió el protagonismo desde el pitazo inicial. Con presión alta, circulación rápida del balón y constantes aproximaciones por las bandas, el conjunto nacional llevó peligro sobre el arco portugués durante buena parte del compromiso.

James Rodríguez volvió a ser el eje del juego ofensivo, distribuyendo balones y liderando los ataques colombianos, mientras que los hombres de ataque encontraron espacios para inquietar a la defensa europea. No obstante, las definiciones carecieron de precisión y el arquero portugués respondió cuando fue exigido.

Portugal, por su parte, priorizó el orden táctico y buscó hacer daño mediante contragolpes, aunque encontró pocas oportunidades para comprometer al guardameta colombiano.

El VAR apagó la celebración colombiana

Cuando el empate parecía definitivo, Colombia encontró el gol en el tiempo de adición. Tras una acción a balón detenido, Dávinson Sánchez conectó un cabezazo que terminó en el fondo de la red, desatando la celebración de los jugadores y de los miles de aficionados colombianos presentes en el estadio de Miami.

Sin embargo, la alegría duró apenas unos instantes. El árbitro recibió el llamado del VAR para revisar la jugada y, tras el análisis correspondiente, decidió invalidar la anotación, manteniendo el empate sin goles hasta el pitazo final.

La decisión provocó la desilusión de la delegación colombiana, que estuvo muy cerca de cerrar la fase de grupos con una victoria frente a uno de los favoritos del torneo.

Colombia enfrentará a Ghana en la siguiente ronda

Pese al empate, Colombia finalizó como líder del Grupo K con siete puntos, producto de dos victorias y una igualdad, mientras que Portugal avanzó en el segundo lugar con cinco unidades.

Gracias a ese primer puesto, la selección nacional evitó enfrentar a Croacia en la siguiente instancia y ahora tendrá como rival a Ghana en los dieciseisavos de final. El compromiso está programado para el próximo 4 de julio en Kansas City y definirá cuál de las dos selecciones obtiene un cupo en los octavos de final del Mundial.

Portugal, por su parte, se medirá con Croacia el 3 de julio en Toronto.

Con el liderato asegurado, Colombia mantiene intactas sus aspiraciones de seguir avanzando en la Copa Mundial de la FIFA 2026. El equipo de Néstor Lorenzo continúa mostrando solidez colectiva y ahora buscará trasladar ese rendimiento a la fase de eliminación directa, donde cada partido será definitivo en la lucha por permanecer con vida en el certamen.