¿Era penal a favor de Colombia vs. Portugal? Vea el VIDEO de la polémica jugada

La Selección Colombia está jugando en el Estadio Miami, vs. Portugal, por la tercera fecha del Mundial 2026.

El balón rodó a partir de las 6:30 de la tarde y la 'tricolor' formó con las siguientes novedades:

Camilo Vargas en el arco; Arias, Lucumí, Sánchez y Machado en la defensa; Lerma, Puerta, Arias, James y Díaz en el medio campo; y Córdoba en el frente de ataque.

Desde el primer minuto, el trámite del partido fue parejo y ambas selecciones se repartieron la posesión del balón.

La Selección Colombia tuvo sus llegadas más claras con Córdoba, James Rodríguez y Jhon Arias como protagonistas, mientras que Portugal inquietó con Bruno Fernandes, Joao Félix y Cristiano Ronaldo.

Sin embargo, en uno de los ataques de la 'tricolor', exactamente en el minuto 33, Jhon Córdoba cayó en el área y se reclamó penal. ¿Sí era?

Así fue la jugada en la que se pidió penal contra Jhon Córdoba

En el minuto 33, Luis Díaz apareció por el medio, se apoyó en la derecha con Santiago Arias y el lateral lanzó un centro rastrero para buscar a Jhon Córdoba.

No obstante, Rúben Dias agarró al '9', no le permitió hacer contacto con el balón y, tras la caída, se reclamó penalti.

En medio de esa coyuntura, el VAR realizó la revisión rápida, pero autorizó al árbitro para que se reanudara el partido.

Así está en estos momentos la tabla de posiciones del grupo de Colombia y Portugal

Por ahora, tras la igualdad en el primer tiempo, Colombia continúa como el líder del grupo K.

El panorama se encuentra exactamente así: