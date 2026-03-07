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¡Era un golazo! Juan Fernando Quintero probó de media distancia y pasó muy cerca

¡Exquisita zurda! Juan Fernando Quintero casi amplía la ventaja de Colombia contra Ghana.

Noticias RCN

julio 03 de 2026
10:24 p. m.
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¡Casi llega el golazo de Juan Fernando Quintero! El volante colombiano estuvo muy cerca de ampliar la ventaja de la Tricolor al minuto 83 con un espectacular remate de media distancia. Fiel a su estilo, el zurdo sacó un potente disparo con su pierna izquierda que pasó muy cerca del arco de Ghana y puso a suspirar a los miles de hinchas colombianos presentes en Kansas.

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Quintero, que ingresó para darle mayor manejo al balón en el tramo final del partido, estuvo a centímetros de firmar uno de los mejores goles de Colombia en este Mundial 2026. El marcador sigue 1-0 a favor del equipo de Néstor Lorenzo, que continúa acariciando la clasificación a los octavos de final.

La Selección Colombia continúa dominando a Ghana en Kansas y sigue acariciando el boleto a los octavos de final del Mundial 2026. Cuando el reloj marcaba el minuto 83, Juan Fernando Quintero estuvo a centímetros de firmar uno de los mejores goles de la Copa del Mundo con un remate que hizo levantar de sus asientos a los miles de hinchas colombianos presentes en el estadio.

El equipo de Néstor Lorenzo mantiene la ventaja gracias al gol de Jhon Arias, anotado en el primer tiempo, y ha controlado gran parte del compromiso frente a la selección africana dirigida por Carlos Queiroz.

¿Cómo fue el remate de Juan Fernando Quintero?

El mediocampista ingresó en la segunda parte para darle mayor pausa y claridad al juego ofensivo de Colombia. Poco después, recibió el balón en tres cuartos de cancha y, fiel a su estilo, se acomodó para sacar un potente remate con su exquisita pierna izquierda.

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El disparo salió con potencia y dirección, pero terminó pasando apenas desviado del arco defendido por Ghana. Durante algunos segundos, el estadio contuvo la respiración al imaginar un gol que habría significado prácticamente la clasificación de la Tricolor.

La acción desató los aplausos de la afición colombiana, que volvió a disfrutar de la calidad técnica de uno de los jugadores más talentosos del fútbol nacional.

Colombia vence a Ghana

A falta de pocos minutos para el final del compromiso, Colombia mantiene el 1-0 gracias al tanto de Jhon Arias y sigue mostrando solidez tanto en defensa como en ataque.

Durante el segundo tiempo, la Tricolor también había celebrado un gol de Luis Díaz, pero la anotación fue anulada por fuera de lugar, manteniendo la incertidumbre en un partido que continúa abierto.

Ghana, obligada por el marcador, adelantó sus líneas en busca del empate, mientras Colombia intenta aprovechar los espacios para liquidar el compromiso y asegurar su presencia en los octavos de final.

Colombia acaricia los octavos de final

El equipo de Néstor Lorenzo está cada vez más cerca de superar la primera ronda de eliminación directa, algo que no conseguía desde Brasil 2014. Sin embargo, el cuerpo técnico y los jugadores mantienen la concentración, conscientes de que cualquier error en los minutos finales puede cambiar el rumbo de la eliminatoria.

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Mientras tanto, la Tricolor sigue generando peligro y estuvo muy cerca de aumentar la diferencia con un remate de Juan Fernando Quintero que, de haber terminado en gol, habría quedado entre las mejores anotaciones del Mundial 2026.

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