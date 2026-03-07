Tribunal ordena al Gobierno diseñar un plan para proteger Briceño en máximo 30 días

A través de su cuenta en la red social X, el gobernador Andrés Julián Rendón celebró la decisión del Tribunal Administrativo de Antioquia, que ordena a la Presidencia de la República y al Ministerio de Defensa diseñar e implementar un plan de intervención, en un plazo máximo de 30 días, para proteger a la población en Briceño.

El plan transitorio de intervención urgente deberá crearse, “a través del Grupo de Apoyo a la Secretaría Técnica de la Comisión Intersectorial para la Respuesta Rápida (…) teniendo en cuenta la alerta temprana de la Defensoría del Pueblo de 2025 y sus seguimientos”.

Además, la Presidencia y la cartera de Defensa tendrán que enviar a Briceño, Antioquia, “el número de activos necesarios para contener la peligrosidad de la región y los índices de desplazamientos documentados por las diferentes entidades gubernamentales”, en un plazo no mayor a 10 días.

Una política pública para proteger a los habitantes de Briceño, golpeados por el conflicto desde hace meses:

De la misma manera, el Tribunal Administrativo de Antioquia, por petición de la Gobernación, ordenó conformar de manera temporal un Consejo de Seguridad en el que se adelanten estudios y se diseñe una política pública, con un plan de protección para los habitantes de Briceño.

“La organización y convocatoria se dispone que sea en cabeza de la Presidencia de la República”, y debe ocurrir, también, en un plazo máximo de 10 días hábiles.

Familias desplazadas, confinamiento y riesgos para los periodistas:

Briceño enfrenta una crisis humanitaria sin precedentes. Para finales de 2025, 1.033 familias habían sido desplazadas por los constantes enfrentamientos entre el Frente 36 de las Disidencias y el Ejército Gaitanista de Colombia.

Y, en 2026, los desplazamientos masivos continuaron, al igual que el confinamiento de familias campesinas, que han tenido que resguardarse bajo sus camas y abandonar sus actividades.

Además, fue en Briceño que la Cruz Roja Internacional y la Defensoría del Pueblo recuperaron el cuerpo del joven periodista Mateo Pérez, asesinado al intentar cubrir la crisis en mayo de 2026.