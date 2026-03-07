Tribunal ordena al Gobierno diseñar un plan para proteger Briceño en máximo 30 días
De igual manera, desde el Gobierno tendrán que enviar el personal necesario para controlar la crisis humanitaria y detener el desplazamiento masivo.
Jorge Leonardo Alzate
10:05 p. m.
A través de su cuenta en la red social X, el gobernador Andrés Julián Rendón celebró la decisión del Tribunal Administrativo de Antioquia, que ordena a la Presidencia de la República y al Ministerio de Defensa diseñar e implementar un plan de intervención, en un plazo máximo de 30 días, para proteger a la población en Briceño.
El plan transitorio de intervención urgente deberá crearse, “a través del Grupo de Apoyo a la Secretaría Técnica de la Comisión Intersectorial para la Respuesta Rápida (…) teniendo en cuenta la alerta temprana de la Defensoría del Pueblo de 2025 y sus seguimientos”.
Además, la Presidencia y la cartera de Defensa tendrán que enviar a Briceño, Antioquia, “el número de activos necesarios para contener la peligrosidad de la región y los índices de desplazamientos documentados por las diferentes entidades gubernamentales”, en un plazo no mayor a 10 días.
Una política pública para proteger a los habitantes de Briceño, golpeados por el conflicto desde hace meses:
De la misma manera, el Tribunal Administrativo de Antioquia, por petición de la Gobernación, ordenó conformar de manera temporal un Consejo de Seguridad en el que se adelanten estudios y se diseñe una política pública, con un plan de protección para los habitantes de Briceño.
“La organización y convocatoria se dispone que sea en cabeza de la Presidencia de la República”, y debe ocurrir, también, en un plazo máximo de 10 días hábiles.
Familias desplazadas, confinamiento y riesgos para los periodistas:
Briceño enfrenta una crisis humanitaria sin precedentes. Para finales de 2025, 1.033 familias habían sido desplazadas por los constantes enfrentamientos entre el Frente 36 de las Disidencias y el Ejército Gaitanista de Colombia.
Y, en 2026, los desplazamientos masivos continuaron, al igual que el confinamiento de familias campesinas, que han tenido que resguardarse bajo sus camas y abandonar sus actividades.
Además, fue en Briceño que la Cruz Roja Internacional y la Defensoría del Pueblo recuperaron el cuerpo del joven periodista Mateo Pérez, asesinado al intentar cubrir la crisis en mayo de 2026.