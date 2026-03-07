¡Colombia venció a Ghana y está en octavos de final de la Copa del Mundo!

La selección Colombia continúa escribiendo su historia en la Copa del Mundo 2026. El equipo dirigido por Néstor Lorenzo derrotó este viernes 1-0 a Ghana en Kansas City y selló su clasificación a los octavos de final del certamen, donde tendrá un nuevo reto frente a Suiza en busca de un lugar entre los ocho mejores del torneo.

El combinado nacional mostró personalidad desde el inicio del compromiso y fue superior durante gran parte del encuentro. Esa propuesta ofensiva terminó reflejándose en el marcador gracias a Jhon Arias, quien convirtió el único gol de la noche para darle a Colombia una victoria tan trabajada como merecida.

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Con el triunfo, la Tricolor cerró la ronda de dieciseisavos de final del Mundial de Norteamérica y ahora viajará a Vancouver para afrontar una nueva prueba en el camino hacia el sueño de conquistar su primera Copa del Mundo.

Jhon Arias marcó la diferencia en un partido dominado por Colombia

Colombia asumió el protagonismo desde los primeros minutos, presionando la salida de Ghana y buscando espacios por las bandas. Aunque el equipo sufrió un contratiempo con la lesión de Jhon Córdoba, el ingreso de Luis Suárez terminó siendo determinante para el desarrollo del compromiso.

Apenas seis minutos después de entrar al terreno de juego, el atacante envió un preciso centro al área que encontró a Jhon Arias. El extremo colombiano definió con contundencia en el minuto 14 y desató la celebración de los miles de aficionados que acompañaron al equipo en Kansas City.

La anotación fue el premio a una actuación sólida de Colombia, que manejó el balón, controló los tiempos del partido y limitó las opciones ofensivas de una selección ghanesa que nunca logró encontrar los espacios para inquietar con frecuencia el arco defendido por el conjunto cafetero.

Aunque el marcador terminó siendo ajustado, el desarrollo del encuentro mostró a una selección colombiana con mayor iniciativa y control durante la mayor parte del juego.

Suiza será el próximo obstáculo en el camino mundialista

Con el boleto asegurado a los octavos de final, Colombia ya cambia el foco hacia su siguiente desafío. El rival será Suiza, una selección reconocida por su orden táctico y solidez defensiva, que exigirá la mejor versión del equipo de Néstor Lorenzo.

El compromiso se disputará en Vancouver y representa una nueva oportunidad para que la Tricolor continúe ampliando su recorrido en el torneo. La confianza del grupo llega fortalecida tras superar con autoridad la primera ronda de eliminación directa y mantener un rendimiento competitivo que ilusiona a los aficionados.

El sueño mundialista sigue intacto para Colombia, que ha demostrado equilibrio entre defensa y ataque, además de una identidad futbolística clara bajo la conducción de Lorenzo. Ahora, el desafío será dar un nuevo paso frente a Suiza para acercarse aún más al objetivo de hacer historia en la Copa del Mundo 2026.

Todos los detalles del recorrido de la selección Colombia en el Mundial 2026 se seguirán viviendo a través del Canal RCN y sus plataformas digitales.