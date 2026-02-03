El Campín, entre millones y polémica: lo que pagan los clubes y lo que cuesta un concierto

El estado de la gramilla del estadio Nemesio Camacho El Campín atraviesa uno de sus momentos más críticos y la preocupación ya no se limita únicamente al ámbito deportivo. A los reclamos de Millonarios, Independiente Santa Fe y sus aficionados por el pésimo estado del terreno de juego, se suma ahora un debate de fondo: el contraste entre lo que pagan los clubes de fútbol por utilizar el escenario cada semana y las elevadas cifras que se manejan cuando el estadio es alquilado para espectáculos musicales.

Esta situación ha puesto en el centro de la polémica a Sencia, empresa encargada de la operación del estadio, así como al IDRD y a la Alcaldía de Bogotá, que ya tomaron cartas frente a lo que consideran una irregularidad grave.

Actualmente, Millonarios y Santa Fe pagan un valor de 11 millones de pesos por cada partido de fútbol profesional disputado en El Campín. A esta cifra se deben sumar costos adicionales por el uso de la iluminación y por el metro cuadrado correspondiente a las vallas publicitarias. Según las cifras reveladas por El Tiempo, esto podría llegar hasta los 30 millones de pesos.

En términos prácticos, esto significa que cada tres a ocho días los clubes capitalinos desembolsan estos valores para competir en un campo que, lejos de estar en óptimas condiciones, presenta un desgaste evidente que afecta el desarrollo normal de los encuentros.

Una cancha deteriorada que afecta el espectáculo y expone a los jugadores

El deterioro de la gramilla no solo desluce el espectáculo para los hinchas, sino que incrementa de manera considerable el riesgo de lesiones para los futbolistas. Superficies irregulares, zonas sin césped y un terreno inestable obligan a modificar la dinámica de juego y atentan contra la integridad física de los jugadores. Tanto Millonarios como Santa Fe han manifestado su inconformidad, mientras que los aficionados cuestionan que un escenario histórico del país no reciba el mantenimiento acorde a su uso constante.

Millonarios costos por conciertos y la lupa de las autoridades

El contraste es aún mayor cuando se analizan las cifras asociadas a los conciertos. Para el año 2025, realizar un espectáculo musical masivo en El Campín tenía un costo estimado de 1.500 millones de pesos. Este valor cubre el uso del escenario, el montaje y desmontaje, además de las pólizas exigidas. Sin embargo, la cuenta final aumenta considerablemente al sumar el pago por uso del espacio público, una garantía de gramilla y un seguro adicional.

Pese a estos elevados ingresos, el cuidado del campo de juego no ha mostrado mejoras sustanciales. Esta situación encendió las alarmas en el IDRD y la Alcaldía de Bogotá, que ya intervinieron ante lo que consideran una gestión deficiente por parte de Sencia. El tema cobra mayor relevancia para Santa Fe, que disputará la Copa Libertadores desde abril y podría enfrentar una multa de 10.000 dólares por parte de la Conmebol si el campo no cumple con los estándares exigidos. El tiempo corre y la presión aumenta para que El Campín vuelva a estar a la altura de su importancia deportiva y económica.