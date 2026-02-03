Decisión judicial del equipo de Yeison Jiménez pone fin a homenaje: así lo anunciaron

Desde las cuentas oficiales de Yeison Jiménez, publicaron un comunicado oficial hace varios días en donde informaron que toda la actividad relacionada al legado musical y derechos de imagen del artista caldense, tenía que ser autorizado previamente por su equipo, pues es contenido protegido con derechos de autor.

Pues bien, se conoció que desde el equipo jurídico ya le hicieron llegar notificaciones oficiales a las personas que estaban usando el nombre y repertorio musical de Jiménez a modo de homenaje o bajo la modalidad de imitadores. Ante esto, se puso fin a su actividad.

Imitador de Yeison Jiménez anunció fin del tributo

El cantante Arboleda, quien ganó popularidad por su show 'Tributo a Yeison Jiménez', confirmó a través de sus redes sociales que no seguirá usando el nombre del cantante fallecido el pasado 10 de enero, tras la decisión judicial que le hicieron llegar.

"Yo hace más de un año era el tributo de Yeison, antes de que él falleciera, pero bueno, son cosas de los familiares y abogados de él, y pues lastimosamente se tiene que cumplir", comentó Arboleda, quien ahora dejará este rol que tuvo durante varios meses.

El artista aprovechó para disculparse con la familia y el equipo de trabajo si consideraron que estaba aprovechando la coyuntura para lucrarse del nombre de Yeison Jiménez. Además, indicó que no podrá cumplir con los compromisos comerciales que tenía programados.

¿Qué pasará con los otros imitadores de Yeison Jiménez?

Cabe recordar que Arboleda no es el único que se presenta en sus redes sociales como un imitador de Yeison Jiménez, pues incluso hubo algunos que lograron conocerse en persona con el autor de 'El Aventurero'.

Se espera que en los próximos días también se anuncie que sucederá con sus carreras, pues esta notificación de los abogados de Jiménez sería a nivel general y no con perfiles específicos, lo que los obligaría a dejar de usar su nombre o logo a nivel artístico.