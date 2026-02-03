James Rodríguez sorprende y este sería su nuevo equipo: “Aquí vamos”

James Rodríguez vuelve a estar en el centro de la escena del fútbol internacional. Luego de varios meses de inactividad tras no renovar su contrato con León de México, el volante cucuteño parece tener encaminado su futuro deportivo lejos de Colombia y muy cerca de la Major League Soccer. Aunque su nombre fue vinculado en repetidas ocasiones con algunos clubes del fútbol colombiano, la intención del ‘10’ siempre fue clara: mantenerse en una liga competitiva que le permita llegar con ritmo y continuidad al próximo Mundial.

En ese contexto, el fútbol norteamericano aparece como el escenario ideal para el zurdo, que busca un proyecto serio, estabilidad y protagonismo. En las últimas horas, distintas señales apuntan a que su regreso a la competencia profesional está más cerca de concretarse.

La MLS, el escenario elegido para volver a competir

Tras su salida de León, James se tomó el tiempo necesario para analizar opciones y no precipitar una decisión clave para el tramo final de su carrera. Aunque recibió sondeos desde Sudamérica, el mediocampista priorizó mantenerse en el exterior y competir en un entorno que combine exigencia deportiva con una carga física controlada.

La MLS cumple con ese perfil y, además, le ofrece a James una plataforma mediática y deportiva ideal para mantenerse vigente en la órbita de la selección Colombia. En ese camino, Minnesota United surge como el club que habría avanzado con mayor decisión para quedarse con sus servicios, presentándole un proyecto en el que sería la principal figura y eje del equipo.

Señales claras y un mensaje que ilusiona

Las versiones sobre su llegada al fútbol estadounidense tomaron aún más fuerza luego de una publicación del propio jugador en redes sociales. En su cuenta de Instagram, James compartió una imagen a bordo de un avión privado, acompañada del mensaje “Aquí vamos”, una frase breve pero cargada de significado que fue interpretada como un guiño directo a su próximo destino.

Sin confirmar oficialmente el club, el gesto alimentó la expectativa de los aficionados y reforzó la idea de que las negociaciones están en una etapa avanzada. Para Minnesota United, la posible incorporación de James Rodríguez representaría un salto de calidad futbolística y un impacto inmediato a nivel deportivo y comercial.

A sus 34 años, el cucuteño entiende que este paso puede ser determinante. Volver a sumar minutos, liderar un proyecto ambicioso y llegar con continuidad al máximo reto internacional parecen ser sus objetivos. Todo indica que la MLS será el escenario donde James buscará escribir el próximo capítulo de su carrera, con la ilusión intacta y el Mundial en el horizonte.