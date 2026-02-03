Luto en Colombia: murió reconocido periodista

El periodismo se encuentra de luto tras la muerte de un importante talento que estaba vinculado a Univisión.

Raúl Benoit, el reconocido periodista que era oriundo de Cali, se destacó por sus investigaciones sobre el narcotráfico y tuvo que exiliarse en 2001 por las amenazas de los carteles de la droga, falleció en Miami, Estados Unidos.

Su deceso fue el pasado 30 de enero de 2026, a sus 65 años, y fue confirmado por su hijo mediante un sentido mensaje en redes sociales.

Este fue el mensaje con el que se confirmó la muerte de Raúl Benoit, el periodista colombiano

El pasado 30 de enero, sobre las 3:30 de la tarde, se informó la muerte del periodista Raúl Benoit en su cuenta oficial de X.

"Hoy, 30 de enero de 2026, nos despedimos de mi papá, el periodista colombiano Raúl Benoit. Partió en paz, rodeado de amor, tras las secuelas de un ACV y el Parkinson. Siempre vivirá en nuestros corazones. Descansa en paz, papá", inició redactando Felipe Benoit, su hijo.

"Gracias de corazón por los mensajes, el cariño y el apoyo en estos días tan difíciles. Cada historia y un buen recuerdo sobre mi padre han sido un gran consuelo para nuestra familia. Gracias por acompañarnos y recordarlo con tanto respeto y amor", añadió.

El periodista Raúl Benoit sufrió el accidente cerebrovascular en marzo del 2015 y, desde ese entonces, inició una rehabilitación intensiva. Fue así como poco a poco pudo ir recuperando la movilidad y el habla.

A lo largo de su carrera, Raúl Benoit trabajó en medios como El País, Caracol Radio, Todelar, Hoy por Hoy, Globo Televisión, Revista Cromos y Univisión.

Además, debido a su excelencia, recibió galardones como:

Dos premios 'Radar de las estrellas'.

Dos premios 'Alfonso Bonilla Aragón'.

Un premio de periodismo 'Simón Bolívar'.

Un premio 'Emmy' en 2015.

Estas han sido las reacciones tras la muerte del periodista colombiano Raúl Benoit

Tras el mensaje de su hijo en las redes sociales, varios colegas y seguidores de Raúl Benoit han expresado sus condolencias.

"Lamento mucho esto", "le tuve gran estima a tu padre", "fue un hombre serio y respetuoso", "siempre será recordado", "qué gran dolor", "que en paz descanse" y "su espíritu seguirá vivo en su familia", han sido algunos de los comentarios.