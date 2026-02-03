CANAL RCN
Economía

¡Cambio NOTABLE en el precio del dólar en el cierre de HOY 3 de febrero tras reunión entre Gustavo Petro y Donald Trump!

Descubra el precio exacto con el que cerró el dólar en Colombia hoy 3 de febrero de 2025.

Foto: Freepik.

Noticias RCN

febrero 03 de 2026
02:43 p. m.
El precio del dólar en Colombia abrió este 3 de febrero de 2026 en 3.590 pesos, lo que indica que, respecto al día anterior, bajó 70,1 pesos.

Además, la Tasa Representativa del Mercado se situó este martes en 3.628,16 pesos, es decir, tuvo 42.31 pesos menos que el lunes 2 de febrero de 2026.

Sin embargo, a lo largo de la jornada, el dólar tuvo cambios considerables y cerró con tendencia al alza sobre la 1:00 de la tarde.

¿Qué tanto subió? Descubra los detalles completos aquí en Noticias RCN.

Precio del dólar en Colombia hoy 3 de febrero de 2026: así cerró

De acuerdo con el Banco de la República, que estuvo monitoreando el dólar en Colombia segundo a segundo, el precio de cierre fue de 3.648,000 pesos.

En consecuencia, haciendo el balance con el precio de apertura de este 3 de febrero de 2026, el incremento fue de 58 pesos.

Además, la principal entidad bancaria del país también detalló que la Tasa Promedio del Mercado durante este martes fue de 3.622,430 pesos.

Precio del dólar en Colombia: así está para compra y venta

Tras los precios de apertura, cierre y la Tasa Representativa del Mercado, se han identificado las siguientes tarifas en las casas de cambio de las principales ciudades del país:

¿Qué beneficios tiene que baje el dólar? Estas son las tres recomendaciones para inversiones
RELACIONADO

¿Qué beneficios tiene que baje el dólar? Estas son las tres recomendaciones para inversiones

  • Bogotá: 3.580 pesos para que las casas de cambio compren los dólares y 3.700 pesos para que los vendan.
  • Cali: 3.650 pesos para que las casas de cambio compren dólares y 3.750 pesos para que los vendan.
  • Cartagena: 3.750 pesos para que las casas de cambio compren dólares y 3.980 pesos para que los vendan.
  • Medellín: 3.510 pesos para que las casas de cambio compren dólares y 3.650 pesos para que los vendan.

Por lo tanto, el precio promedio para la compra de dólares es de 3.560 pesos, mientras que el de venta oscila los 3.680 pesos.

 

 

 

