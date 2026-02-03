Falcao buscó a James para que jugara en Millonarios: el '10' fue contundente

El mercado de fichajes en el fútbol colombiano se sacudió este 3 de febrero de 2026 tras una revelación que involucra a los dos máximos referentes de la Selección Colombia en la última década.

Según informó el periodista Carlos Antonio Vélez en su espacio 'Palabras Mayores' de Win Sports y RCN, Radamel Falcao García llamó personalmente a James Rodríguez para intentar convencerlo de vestir la camiseta de Millonarios FC.

RELACIONADO Escucharon a James Rodríguez revelar su próximo destino antes del Mundial 2026

El objetivo del "Tigre" fue claro: ofrecerle al volante zurdo la oportunidad necesaria para recuperar ritmo competitivo en la Liga BetPlay I-2026 y así llegar en óptimas condiciones al Mundial 2026.

Sin embargo, a pesar de la cercanía entre ambos ídolos, la respuesta del exjugador del Real Madrid no fue la esperada por la hinchada bogotana.

¿Por qué James no ve a Millonarios con buenos ojos?

A pesar de la gestión personal de Falcao, Vélez aclaró que el regreso de James al fútbol colombiano no se concretó debido a pretensiones económicas que desbordan la realidad del mercado local.

De Millonarios no lo llamaron, pero Falcao sí. Supe que él se comunicó con James. Incluso diré algo más: hasta Falcao llamó a James y le dijo: ‘Hermano, venga y juegue, aquí hay una opción, pero tienes que jugar', contó Vélez.

James Rodríguez sigue sin equipo: la oferta más cercana

Actualmente, el Minnesota United se perfila como el destino más probable para Rodríguez. Aunque el libro de pases en ligas como la argentina ya está prácticamente cerrado —descartando rumores sobre su llegada a Platense—, la liga estadounidense, que inicia a finales de febrero, surge como la última tabla de salvación.

No obstante, Vélez advirtió que el clima frío de Minnesota y el calendario reducido de apenas 12 partidos antes de la cita mundialista podrían ser factores de riesgo para la condición física del jugador.

Con la Copa del Mundo cerca, el tiempo de James sin equipo empieza a pasar factura. Vélez fue enfático al señalar que, de no fichar pronto por una franquicia en Norteamérica, James llegaría con un ritmo insuficiente para la alta exigencia internacional.

En el Mundial no lo van a mimar y le van a dar duro, sentenció el periodista.

El jugador, quien recientemente tuvo un paso por el Club León, ha sido ofrecido en diversos mercados de Brasil, Argentina y Ecuador sin éxito concreto. La opción de la MLS parece ser la única salida viable para un futbolista que, a pesar de su talento indiscutible, sigue supeditado a exigencias salariales que complican su vinculación.