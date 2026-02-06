CANAL RCN
Tendencias

Valentina Taguado y la posibilidad de regresar a '¿Qué hay pa' dañar?': esto dijo

La locutora, quien estuvo al frente del proyecto en su fase inicial, habló sobre la posibilidad de estar de regreso en el espacio del Canal RCN.

Valentina Taguado y panelistas que hay pa dañar
FOTO: Canal RCN

Noticias RCN

febrero 06 de 2026
03:23 p. m.
Valentina Taguado, quien llegó a la final de Masterchef Celebrity Colombia y lideró el primer equipo de panelistas en el programa '¿Qué hay pa' dañar?', habló sobre estos proyectos y recordó su gratitud con las oportunidades que le dio el Canal RCN.

Ahora el programa que comenzó con Hassam y Johana Velandia se encuentra centrado en La Casa de los Famosos Colombia, otra de las producciones del canal, y en este espacio apareció Taguado para hablar sobre la posibilidad de regresar.

Lo que dijo Valentina Taguado sobre '¿Qué hay pa' dañar?'

Valentina habló con los nuevos panelistas, Karina García, Roberto Velásquez y Néstor Parra, donde le consultaron sobre la posibilidad de tener un segundo ciclo al frente de estos micrófonos, a lo que comentó que le gustaría en cualquier momento.

Cuando me digan, el mundo sabe que yo amo a RCN

La llamada se centró en recordarle a Valentina su cariño por parte de este nuevo equipo y dejando las puertas abiertas para que tenga una aparición, al menos en calidad de invitada, para actualizarse sobre todo lo que pasa en la casa más famosa de Colombia.

