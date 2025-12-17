La FIFA anunció boletas a 60 dólares para partidos del Mundial 2026

La organización del Mundial de fútbol de 2026 continúa generando debate incluso antes de que ruede el balón. Esta vez, el foco estuvo puesto en el precio de las entradas, uno de los temas más sensibles para los aficionados. Tras fuertes críticas de asociaciones de hinchas de distintos países, la FIFA anunció una nueva categoría de boletos con un costo de 60 dólares por partido para seguidores de selecciones clasificadas, una decisión que busca aliviar la presión generada por lo que muchos calificaron como tarifas desproporcionadas.

La medida fue confirmada este martes por el máximo ente rector del fútbol mundial, que explicó que estos boletos estarán disponibles para los 104 partidos del torneo, incluida la gran final. El anuncio llega en medio de una alta demanda, ya que la FIFA reveló que, hasta ahora, se han recibido cerca de 20 millones de solicitudes de entradas durante la actual fase de venta por sorteo.

Una nueva categoría para los hinchas más fieles

La FIFA informó que esta modalidad llevará el nombre de “Supporter Entry” y tendrá como objetivo principal beneficiar a los aficionados que acompañan de manera constante a sus selecciones nacionales. Según el organismo, se trata de una iniciativa pensada para mantener el vínculo entre el Mundial y los seguidores tradicionales del fútbol, en un torneo que será el más grande de la historia con la participación de 48 selecciones.

Desde la entidad explicaron que las federaciones nacionales tendrán un rol clave, ya que serán las encargadas de garantizar que estos boletos se asignen específicamente a hinchas estrechamente ligados a sus equipos nacionales. Además, se confirmó que los aficionados que adquieran entradas para rondas finales y cuyo equipo sea eliminado antes, podrán acceder a reembolsos sin cargos administrativos.

Críticas, dudas y reacciones políticas

Pese al anuncio, la respuesta de las asociaciones de aficionados no fue del todo positiva. Football Supporters Europe (FSE), organización que había denunciado los elevados precios inicialmente, consideró que la decisión de la FIFA es insuficiente y la calificó como una maniobra para reducir la presión mediática. Según FSE, el costo total para seguir a una selección desde el debut hasta la final podría superar los 6.900 dólares, una cifra muy superior a la de torneos anteriores.

La organización también expresó su preocupación por la limitada cantidad de boletos disponibles en esta nueva categoría, advirtiendo que solo unos pocos cientos por partido podrían beneficiarse del precio reducido. A esto se sumó la crítica por la falta de medidas específicas para aficionados con discapacidad y sus acompañantes.

El debate incluso llegó al ámbito político. El primer ministro británico, Keir Starmer, celebró el anuncio de entradas más económicas, pero pidió a la FIFA ir más allá. Según el mandatario, el Mundial no debe perder contacto con los verdaderos hinchas que le dan sentido al fútbol.

El sorteo general de entradas para la primera fase de ventas se realizará el próximo 13 de enero. El Mundial de 2026 se disputará en Estados Unidos, México y Canadá, entre el 11 de junio y el 19 de julio, y marcará un antes y un después en la historia del torneo más importante del planeta.