Yerson Candelo se despachó tras no llegar a Santa Fe: también apuntó a los hinchas de América de Cali

Yerson Candelo fue anunciado como nuevo jugador de Independiente Santa Fe tras su salida de América de Cali, pero horas después de esta confirmación oficial, se conoció en la prensa que el jugador no haría parte de la nómina, por lo que terminó sin equipo.

Candelo rescindió su contrato con América para poder firmar con su nuevo club, pero por razones que todavía no se han confirmado, la contratación se cayó. Semanas después de este episodio, el propio jugador habló, revelando algunas pistas sobre lo sucedido.

¿Qué dijo Yerson Candelo tras no llegar a Santa Fe?

En diálogo con El País de Cali, Candelo fue consultado sobre este fallido paso en su carrera, pero no quiso ahondar en los detalles. "En el fútbol hay cosas que es mejor callar, pero llegué a firmar el contrato y los exámenes médicos estaban ok, pero al final se dieron algunas diferencias".

Eso sí, comentó que en el club bogotano le incumplieron, pero descartó tomar acciones ante la FIFA o similares. "Personalmente no lo hago por la persona que soy, porque creo que no es conveniente y hasta donde sé, el presidente (Eduardo Méndez) tuvo la mayor intención de que yo estuviera ahí".

Al final, Candelo señaló que fueron varios factores, pero mencionó directamente al cuerpo técnico. "Son un cumulo de cosas. La parte técnica influyó mucho en la decisión".

Yerson Candelo y su paso por América

El lateral aprovechó la oportunidad para sacarse una 'espinita' que le dejó el trato de un sector de la hinchada de América de Cali, club en el que estuvo durante dos años y fue uno de los grandes criticados en este periodo de tiempo.

"En América en un tiempo me sentí muy maltratado por la gente, por muchas personas muy allegadas al club", dijo inicialmente. "Al final no terminó bien la historia, pero yo creo que eso no empaña todo lo bueno que se ha hecho, que se compitió a gran nivel".