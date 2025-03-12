Cruce de mensajes entre Bucaramanga y Cúcuta Deportivo, tras ascenso del motilón, desata polémica

El Cúcuta Deportivo volvió a decir presente en la élite del fútbol colombiano después de cinco años de ausencia.

El equipo 'motilón' logró el ascenso a la Liga BetPlay tras coronarse campeón del Torneo BetPlay 2025-II en una final dramática que se definió desde el punto penal ante Real Cundinamarca.

La victoria desató la fiesta en el estadio General Santander y marcó el regreso de uno de los clubes más tradicionales del país.

Una final infartante en el General Santander

La serie entre Cúcuta Deportivo y Real Cartagena llegó al duelo de vuelta con ventaja para los heroicos, que habían ganado 1-0 en la ida.

El equipo nortesantandereano estaba obligado a remontar y lo consiguió con intensidad, presión y un estadio completamente volcado a su favor.

Tras igualar el marcador global en los 90 minutos, la definición desde el punto blanco sentenció el ascenso del ‘rojinegro’, que vuelve a Primera tras un ciclo marcado por dificultades administrativas y deportivas.

El mensaje picante de Bucaramanga y la respuesta del Cúcuta

Minutos después del ascenso, Atlético Bucaramanga, su rival de toda la vida, no tardó en reaccionar. El CM ‘leopardo’ publicó un mensaje que encendió las redes:

"Felicidades a Cúcuta por su ascenso a primera. El ascenso llegó… tarde. El clásico también. ¡Nos vemos en la cancha!"

La referencia apuntaba directamente a los cinco años que tardó el Cúcuta en regresar a la A. Pero la respuesta ‘motilona’ fue igual de contundente e incluso más fuerte.

"Gracias, a veces las cosas llegan tarde, tú lo sabes. Nos vemos en la cancha", haciendo alusión a los 75 años que esperó Bucaramanga para obtener su primer título.

Con el regreso del Cúcuta Deportivo, la Liga BetPlay recupera uno de los clásicos más intensos del país: el derbi del oriente, un duelo cargado de historia, orgullo y rivalidad regional.