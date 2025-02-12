¡Cúcuta Deportivo regresa a Primera Categoría!

El Cúcuta Deportivo volvió a sentirse grande. Después de once largos años en la segunda categoría, el histórico club rojinegro selló su regreso a la Primera División del fútbol colombiano al derrotar a Real Cundinamarca en una dramática tanda de penales (5-4), luego de igualar 2-2 en el marcador global y tras imponerse 2-1 en un General Santander que rugió como en sus mejores épocas. Fue una noche cargada de emoción, tensión y esperanza, en la que el pueblo cucuteño confirmó que su equipo está de vuelta para competir con los mejores.

El camino del ascenso no fue sencillo. Real Cundinamarca planteó una llave exigente y llevó al límite a un Cúcuta decidido a rescatar su lugar en la élite. Tras un empate que dejaba todo abierto, los motilones hicieron valer su localía y empujados por su afición lograron igualar el global, llevando el duelo a una definición desde el punto penal donde la serenidad y el carácter fueron determinantes.

Uno a uno, los cobradores del equipo nortesantandereano se hicieron fuertes, mientras el arquero respondió con la seguridad necesaria para inclinar la balanza.

Un ascenso que devuelve ilusión a una hinchada fiel

Para la afición cucuteña, este ascenso tiene un significado especial. No solo pone fin a cinco años de frustraciones, procesos irregulares y desafíos administrativos, sino que también reivindica la historia de un club que ha sabido levantarse incluso en los momentos más difíciles. El General Santander lució repleto, vibrante y lleno de esperanza, reflejando el sentimiento de una ciudad que nunca dejó de creer.

Este ascenso también se da en un año en el que Jaguares ya había asegurado el primer cupo para la Primera División, lo que incrementó la expectativa por conocer quién ocuparía el segundo boleto. Cúcuta, con determinación y un cierre de temporada contundente, terminó quedándose con ese lugar.

Un nuevo comienzo para un histórico del FPC

El regreso del Cúcuta Deportivo a la máxima categoría marca el inicio de una nueva etapa. El reto ahora será conformar un plantel competitivo, fortalecer su proyecto institucional y asegurar estabilidad deportiva para evitar un nuevo descenso. La dirigencia sabe que la Primera División exige planificación y continuidad, y que la hinchada espera un equipo capaz de competir de tú a tú con los grandes.

Lo que viene será exigente, pero la ciudad ya está preparada. Cúcuta vuelve a la élite con el impulso de una campaña memorable y con el deseo firme de escribir un capítulo renovado en el fútbol colombiano.