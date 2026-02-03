Segundo equipo que se queda sin DT tras cuatro fechas en el fútbol colombiano

El arranque de la Liga BetPlay 2026 sigue dejando movimientos tempranos en los banquillos, una situación que refleja la presión inmediata por resultados en el fútbol profesional colombiano. Este martes 3 de febrero, Cúcuta Deportivo anunció de manera oficial la salida de Nelson Flórez, convirtiéndose así en el segundo equipo del campeonato que se queda sin entrenador en apenas cuatro fechas disputadas.

La decisión se produce en medio de un inicio de torneo irregular para el conjunto ‘motilón’, que no logró encontrar estabilidad ni resultados en las primeras jornadas. La dirigencia optó por dar un golpe de timón anticipado, con la intención de corregir el rumbo antes de que la situación deportiva se complique aún más en la tabla de posiciones.

Cúcuta Deportivo, un arranque que no convenció

Los números terminaron siendo determinantes en la salida de Nelson Flórez. Cúcuta Deportivo suma apenas 2 puntos de 12 posibles, producto de empates y derrotas que lo tienen ubicado en la posición 15 de la clasificación, lejos de las expectativas con las que el club inició el campeonato.

Más allá de los resultados, el equipo mostró falencias en su funcionamiento colectivo, dificultades para sostener ventajas y poca contundencia en ataque, aspectos que generaron preocupación tanto en la dirigencia como en la hinchada. La falta de regularidad terminó debilitando el proceso de Flórez, que no logró consolidar una idea clara de juego en este corto tramo del torneo.

Desde el club se espera que, con la llegada de un nuevo cuerpo técnico, el plantel pueda reaccionar rápidamente y empezar a sumar puntos que le permitan salir de la parte baja de la tabla, teniendo en cuenta que el margen de error en un campeonato corto es cada vez menor.

Flórez se suma a la salida temprana de Hernán Torres

La desvinculación de Nelson Flórez se suma a otro movimiento importante ocurrido días atrás en la Liga BetPlay 2026: la salida de Hernán Torres de Millonarios, quien dejó de ser el director técnico del cuadro ‘albiazul’ tras la tercera jornada del campeonato. Dos ceses en apenas cuatro fechas reflejan la exigencia inmediata que rodea a los clubes de mayor tradición y a los proyectos que no logran despegar rápidamente.

Este panorama evidencia una tendencia creciente en el fútbol colombiano, donde los procesos cortos y la urgencia por resultados inmediatos suelen imponerse sobre la continuidad. Ahora, tanto Cúcuta Deportivo como Millonarios deberán buscar entrenadores que logren recomponer el camino en un torneo que apenas comienza, pero que ya empieza a marcar diferencias significativas en la tabla y en la confianza de los equipos.

Mientras tanto, la Liga BetPlay 2026 continúa su curso con un mensaje claro: el margen de paciencia es mínimo y cada partido pesa más de lo que parece desde las primeras fechas.